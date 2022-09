Kommentar

Spørsmålet er hvor avhengig Norge er av Ødegaard

USIKKER: Martin Ødegaard er skadet og usikker til landskampene mot Slovenia (lørdag) og Serbia (tirsdag).

ULLEVAAL STADION (VG) Spørsmålet blir: Hvor avhengig har Ståle Solbakken og Norge gjort seg av Martin Ødegaard (23)? Svaret kan vi få i landskampene mot Slovenia og Serbia den neste uken.

Som den eneste, har Martin Ødegaard spilte samtlige landskamper Ståle Solbakken har ledet. Plusser vi på de tre siste under Lars Lagerbäck, så har Arsenal-kapteinen har spilt de 21 siste landskampene for Norge.

Men nå er Norges landslagskaptein skadet. Med kun fire dager igjen til Norge møter Slovenia i Ljubljana, er sjansen overhengende for at vi får et norsk landslag uten Martin Ødegaard for første gang siden september 2020 – nesten nøyaktig to år.

Det er et interessant tema. For i takt med tillit og form, både hos Mikel Arteta i Arsenal og Ståle Solbakken hos Norge, har Ødegaard satt mer og mer preg på spillet i lagene han spiller for. Og grunnen er enkel: Ødegaard setter tempoet, er best når han har mye ball, der han dirigerer spillet og skaper sjanser, enten for andre eller seg selv.

Nå må muligens Norge klare seg uten kapteinen og styrestaven sin i en eller begge de neste kampene i Nations League, og selvfølgelig er det veldig synd hvis det skjer.

På pressekonferansen mandag spurte jeg landslagssjef Ståle Solbakken om han kunne forklare forskjellen på hans Norge med og uten Ødegaard. Han gikk ikke i fellen og prøvde å overbevise oss om at det ikke vil bli noen forskjell (som det selvsagt blir). Men jeg tror han når han sier at han har en plan som vil kamuflere tapet av Ødegaard, at han har andre spillere som kan ta ansvar, skinne litt ekstra.

Men det blir et annet norsk lag. I kanskje enda større grad enn Mikel Arteta i Arsenal, har Solbakken bygd mye av det offensive spillet rundt Ødegaard. De gangene det går i stå for Norge så er det ofte de gangene kapteinen ikke fungerer, eller «tas ut» av spillet av motstanderne.

Norge er best med Ødegaard bak Erling Braut Haaland, og med kantspisser som ligger bredt og/eller stormer inn i feltet når Ødegaard har ballen. Det er han som styrer løpene, som kjenner på tempoet i kampen, og som har pasningsfoten.

Derfor er jeg spent på hvordan Solbakken setter sammen et landslag – uten Ødegaard. For det har jo ingen sett ennå ...

Han kan skyve Alexander Sørloth nærmere Haaland, som et spisspar i 4–4–1–1, noe av det samme kan han gjøre med Kristian Thorstvedt, som kanskje er aller best når han kan lukte på sjanser rett bak spissen (Haaland), han kan kjøre Sander Berge høyere på banen, som en slags erstatter for Ødegaard, eller han kan rendyrke en 4–3–3 med to kanter og to indreløpere.

Uansett – det norske spillet, både offensivt og defensivt, vil bli annerledes uten Martin Ødegaard. Han er, i tillegg til kreativiteten og fotballhjernen, en meget god første-forsvarer, noe som er svært viktig i dagens fotball.

Ståle Solbakken vil gjerne vinne Nations League, nivå to, som han nå har sjansen til. Det er tre gode grunner til det:

* Norge får en ekstra sjanse til å kvalifisere seg til EM, om de ikke klarer kvaliken.

* Norge havner i pot to i EM-trekningen, noe som vil øke sjansen for EM-sluttspill.

* Norge rykker opp på nivå en av Nations League, noe som vil føre til toppkamper mot de beste nasjonene i Europa – og fulle hus på Ullevaal.

Og da trengs Martin Ødegaard.