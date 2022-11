TREKKER SEG: Juventus-president Andrea Agnelli (til høyre) trekker seg. Det samme gjør klubbikonet Pavel Nedved (til venstre).

Juventus-styret trekker seg – henviser til politietterforskning

Klubbpresident Andrea Agnelli og resten av styret i den italienske fotballstorheten Juventus trakk seg mandag.

Avisene Gazzetta dello Sport , Corriere della Sera og La Repubblica var først ute med å melde om den dramatiske beslutningen ledelsen i Torino-klubben har tatt.

Senere mandag kveld bekreftet Juventus selv situasjonen på sine nettsider. I en offisiell meddelelse fra klubben opplyses det om avgangen til klubbpresident Agnelli og hans kolleger.

Der heter det videre at styret vil fortsette sin virksomhet fram til et varslet aksjonærmøte 18. januar.

Om årsaken til styremedlemmenes plutselige beslutning heter det at man har «vurdert sentraliteten og relevansen av pågående juridiske og regnskapsmessige spørsmål» i tilknytning til en pågående politietterforskning.

Påtalemyndigheten i Torino har siden i fjor gransket påstander om ulovlig regnskapsføring samt uregelmessigheter rundt overganger og låneavtaler for flere spillere.

Det avtroppende styret skriver at det «anses å være i den beste interessen å anbefale at Juventus ruster seg med et nytt styre for å håndtere disse problemene».

Påtalemyndigheten ser på muligheten for at Juventus, som er børsnotert i hjemlandet, skal ha gitt feilaktig informasjon til investorer og produsert fakturaer for pengetransaksjoner som aldri fant sted. Uregelmessighetene skal ha funnet sted i årene 2019, 2020 og 2021.

Det italienske fotballforbundet ser på sin side nærmere på en rekke spilleroverganger som involverer Juventus og andre klubber.

Påtalemyndighetens funn i saken vil bli oversendt Det italienske fotballforbundet, som kan utferdige en rekke ulike straffer. De spenner fra bøter til å kaste klubben ut av Serie A.

Visepresident Pavel Nedved og administrerende direktør Maurizio Arrivabene har vært klubbpresident Agnellis nærmeste støttespillere i Juventus. Også de har trukket seg.

Arrivabene er samtidig anmodet om å fortsette i jobben i en overgangsperiode inntil et nytt styre er på plass.

Agnelli har ledet klubben i mer enn tolv år. Han var blant annet en av pådriverne da en rekke europeiske storklubber lanserte de hardt kritiserte planene om en egen og pengestinn superliga.

Under Agnellis ledelse har Juventus hatt stor suksess, framfor alt på hjemmebane i Serie A. Fra 2012 til 2020 tok klubben ni strake seriemesterskap.

I inneværende sesong ligger Juventus på tredjeplass i den italienske ligaen etter 15 serieomganger. Det skiller ti poeng opp til ledende Napoli. (NTB)