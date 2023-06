FORLENGET: Frida Maanum (23)

Maanum forlenget med Arsenal: − En av de beste i verden

Frida Maanum (23) har skrevet under på en ny kontrakt med Arsenal. Hun høster mye ros av sin trener.

NTB

Det opplyser Arsenal på sin nettside.

– Jeg elsker Arsenal og ser fram til å fortsette oppholdet mitt her, sier Frida Maanum.

– Dette er et sted jeg kan utvikle meg og lære fra spillerne rundt meg og ta steg både på og utenfor banen, legger hun til.

Klubben opplyser ikke hvor lang kontrakten er.

Maanum kom til Londonklubben sommeren for to år siden fra Linköping i Sverige. Hun står med 78 kamper og har scoret 20 mål for de røde og hvite.

– Frida har vært en av de beste spillerne i verden denne sesongen, og vi er glade for at hun har blitt enig om en ny avtale med oss, sier Arsenal-trener Jonas Eidevall.

Denne sesongen har Maanum startet 32 av 38 kamper og stått for 16 mål og ni assist.