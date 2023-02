Jostein Grindhaug fortsetter å ruste opp før årets eliteseriesesong.

Haugesund ruster opp med svensk forsvarsspiller

Haugesund har signert den svenske venstrebacken Oscar Krusnell (24) fra Brommapojkarna.

NTB

Det bekrefter klubben på sin nettside uten å oppgi kontraktslengde for svensken.

– Vi har ligget i forhandlinger med Brommapojkarna en god stund og er selvsagt tilfredse med å ha kommet i mål og at Oscar nå er FK Haugesund-spiller, sier sportslig leder Eirik Opedal.

Krusnell har vært en del av Brommapojkarna-laget som har stått for to strake opprykk og er klar for Allsvenskan.

Venstrebacken noterte seg for tre mål og seks assist på 53 kamper for Stockholm-laget. Tidligere har han spilt for Hammarby og vært lånt ut til en rekke klubber.

Krusnell står også med 30 aldersbestemte landskamper for Sverige.