FOTBALLSTJERNE: Achraf Hakimi er siktet for å ha voldtatt en kvinne.

AFP: PSG-stjernen Hakimi siktet for voldtekt

Marokko- og Paris Saint-Germain-spilleren Achraf Hakimi (24) er siktet for å ha voldtatt en kvinne, opplyser fransk påtalemyndighet til AFP.

Hakimi ble avhørt av politiet torsdag og deretter siktet, skriver det franske nyhetsbyrået.

Ifølge RTL ble det åpnet etterforskning mot Hakimi for fem dager siden. Da anmeldte en 24 år gammel kvinne fotballstjernen for voldtekt, skriver radiokanalen.

– Anklagene er falske, har Hakimis advokat, Fanny Colin, tidligeree sagt til Le Parisien.

RTL har sett en oppsummering av avhøret av kvinnen. Der skal hun ha forklart at hun og fotballstjernen startet å chatte på Instagram i midten av januar, og at de møttes lørdag 25. februar.

Han skal da ha kysset henne på munnen og brystet, ifølge hennes forklaring. Hun har forklart at han deretter utførte et seksuelt overgrep. Ifølge forklaringen skal dette ha skjedd til tross for at hun protesterte høyt.

Hakimi skal ha blitt avhørt om saken torsdag.

