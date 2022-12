Christian Eriksen og resten av Manchester United-spillerne vil i nær framtid få en ny sponsor på drakten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Manchester United enig om å bytte draktsponsor

Storklubben Manchester United har kommet til enighet med Teamviewer om å se seg om etter en ny draktsponsor.

NTB

Det er Teamviewer som opplyser om dette. I utgangspunktet løp avtalen fram til 2026. Nyheten kommer like etter at Glazer-familien Glazer-familien Glazer-familien fra USA kjøpte sine første aksjer i Manchester United i 2003 og overtok majoritetsandelen to år senere. I 2005 kjøpte de seg opp til eierandel på 98 prosent, men har siden redusert eierandelen og eier nå i underkant av 75 prosent av aksjene. Familien er upopulære blant klubbens supportere, og beskyldes for å investere for lite i klubben. Både i 2005 og i 2010 var det store protester fra Manchester United-fansen mot Glazer-familien, mens de siste årene har det bare blitt flere protester.har bekreftet at de vurderer å legge klubben ut for salg.

«Etter en periode med samarbeid og private diskusjoner de siste månedene har United og Teamviewer oppnådd en gjensidig avtale hvor United skal ha muligheten til å kjøpe tilbake rettighetene til klubbens sponsor på fronten av trøya», heter det i en uttalelse fra selskapet.

Teamviewer opplyser at selskapet vil fortsette ut kontraktstiden i Manchester United, men da i en betydelig mindre rolle.