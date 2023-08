Kommentar

Er det mulig å utelate Román Haug?

MATCHVINNEREN: Sophie Roman Haug jubler etter 3–2-scoringen mot Juventus hjemme på Tre Fontane.

Med herretrener José Mourinho blant tilskuerne, styrte Sophie Román Haug (23) inn scoringen som langt på vei sikret Romas aller første ligatittel.

Det var en klasseheading.

Hun hadde bare vært på banen i noen små minutter, etter et tre måneder langt skadeavbrekk. Stillingen var 2–2 i storkampen mot Juventus, fem minutter gjensto. Da fikk lagvenninnen Emilie Haavi ballen ute på høyrekanten, satte fart ned mot dødlinjen og slo et perfekt innlegg mot bakre stolpe.

Román Haug hadde lurt seg inn mellom stopper og back, og halvveis ryggende styrte hun ballen i nærmeste hjørne – så rolig, så kontrollert.

Ett ord kan egentlig karakterisere alle hennes berøringer inne i 16-meteren: Ro. Román Haug virker aldri stresset, helvolley-perlen mot Filippinene er et godt eksempel, men det er hennes to andre mål som viser hva hun mest handler om.

For hør på dette: Siden Sophie Román Haug kom til Roma for halvannet år siden, har hun scoret to tredeler av målene på hodet – 13 av 20. Fem av åtte landslagsmål er kommet med hodet. Seks av syv seriemål for Roma denne sesongen kom med hodet, åtte av tolv totalt i Italia, stupheadingen som avgjorde mot Inter det aller fineste.

LUFTENS DRONNING: Sophie Román Haug setter inn sitt tredje og Norges sjette mål mot Filippinene.

Tallene er ekstreme og vitner om en helt spesiell spisskompetanse, og hvis det er noen kamp den kan komme til sin rett i, så er det mot Japan, et av VMs i snitt laveste lag (1,64).

Norge er et av VMs høyeste (1,70), Román Haug er i tetsjiktet blant alle utespillerne med sine 178 centimeter. Japans høyeste forsvarsspiller i 4–0-seieren over Spania var den 1,73 høye veteranen Saki Kumagai, nest høyest Román Haugs lagvenninne i Roma, Moeka Minami (1,71). De tre andre i femmeren bak var på 1,60-tallet.

Blir strekkplagede Ada Hegerberg (1,76) klar igjen, vil det være vanskelig å holde henne ute av laget. Román Haug er dessuten mest vant med å være innbytter-joker av de to. Hun startet bare seks av 18 seriekamper denne sesongen, delvis på grunn av den langvarige skaden.

STJERNE ELLER JOKER? Starter Sophie Román Haug på benken eller banen mot Japan. Hege Riise tenker.

Og Hegerbergs erfaring, rutine og evne til å prestere i store kamper kan ingen argumentere mot, men det er noen andre tunge argumenter også akkurat nå. Hegerberg har vært ganske anonym og gått ut med skade i to av sine fire landskamper det siste året. I det som skulle bli den femte gikk hun før kampen startet.

Kan Hegerberg vrakes? Selvsagt, men hvor tøff er Hege Riise? Kan begge brukes samtidig, slik at den norske duellstyrken utnyttes maksimalt? Selvsagt, men hvor modig er Hege Riise?

Det vil bryte med det hun har stått for. Hennes grunnprosjekt har vært defensiv trygghet, noe som skal ha bidratt til at hun satte Caroline Graham Hansen på benken mot Sveits, med alt det førte med seg.

Men hun kan vri litt på sin offensive tilnærming, rendyrke Graham Hansen og høyresiden mer når Norge går fremover, angripe mest på den siden. Thea Bjelde og Frida Maanum er veldig sterke i gjenvinningsspillet, og Román Haug kan brukes som en «smal» «smal»Kantspiller som ikke blir liggende så bredt, altså mer inn mot midten av banen, nærmere mål venstrekant – litt som Ståle Solbakken bruker Alexander Sørloth sammen med Haaland.

I så fall må Emilie Haavi ofres, og angrepene på venstresiden kanskje handle mer om tidlige innlegg fra Guro Reitens presise venstrefot.

PLASS TIL BEGGE? Sophie Román Haug og Ada Hegerberg foran møtet med Filippinene.

Det er ikke sikkert at Hegerberg blir klar, og det er i hvert fall ikke sikkert at Hege Riise ønsker å ta sjansen på en ny venstrekant som egentlig er spiss og som ikke er drillet defensivt.

Men det er sikkert at Norge må prøve å ramme Japan der de er svakest – i lufta. Langs bakken har de japanske spillerne fenomenal nærteknikk, og de er ekstremt disiplinerte i sin 5-4-1-blokk.

Spania hadde ballen hele tiden, men skapte omtrent ingenting. Hvis Norge skal komme til, tyder mye på at det må angripes over de japanske forsvarslinjene.

