Petter Myhre er ferdig i LSK

Lillestrøm og Petter Myhre avslutter arbeidsforholdet.

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

Myhre har vært i permisjon etter at det ble kjent at trener Geir Bakke meldte overgang til LSKs erkerival Vålerenga. De to har vært i klubben siden nedrykket i 2019.

– Vi vil takke Petter for innsatsen og hans sterke bidrag i det som har vært en solid gjenreisning av LSK. I løpet av tre og et halvt fantastiske år har klubben tatt store steg på både sport, anlegg og økonomi, og mange unge spillere har i denne perioden blitt etablerte Eliteserie-spillere. Det har Petter en stor del av æren for, sier LSKs sportssjef Simon Mesfin i en pressemelding.

– Det er viktig for oss å understreke at det aldri har vært aktuelt for Petter å bli med Geir til Vålerenga. Petter er en fantastisk flink fagmann, en god venn og har vært en veldig bra kollega som vi ønsker alt godt videre, sier Mesfin.

Myhre takker for «mange fine opplevelser» i LSK.

– Jeg kom til en klubb som akkurat hadde rykket ned, og fikk mandat til å bygge opp klubben til igjen å bli en maktfaktor i norsk fotball. Det har vi greid sammen, og det har vært en fantastisk reise med mange høydepunkter, sier han i en uttalelse.

