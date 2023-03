TV 2 anker Premier League-dommen mot Viaplay: − Altfor snever grense

TV 2 anker dommen Oslo tingrett ga dem for å ha brukt klipp fra Viaplays Premier League-rettigheter.

Det opplyser kanalen til Kampanje.

– Vi anker fordi vi er uenige i dommen. Vi mener den trekker en altfor snever grense for nyhetsretten, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Lene Eltvik Vindfeld i TV 2.

Viaplay tok TV 2 til retten for å ha brukt klipp fra totalt elleve Premier League-kamper de ikke hadde rettigheter til. Oslo tingrett kom fram til at fire av kampene som omhandlet Manchester City og Arsenal, var innenfor lovens rammer som følge av Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland sine «oppsiktsvekkende kampbidrag».

Bruken av klippene fra de øvrige syv kampene som var omfattet av søksmålet fra Viaplay, fant retten urettmessig.

– Vi ser fram til å få saken behandlet i lagmannsretten, sier Vindfeld.

Sportssjef Peter Nørrelund i Viaplay er ikke bekymret for anken.

– Det er det fine med et rettssystem, at hvis man føler at man er urettferdig behandlet, så kan man anke, sier han til Kampanje og fortsetter:

– Jeg kan bare gjenta at jeg synes dommeren var grundig og saklig. Det var en lang og velargumentert dom.

