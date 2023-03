Liverpool-supporter risikerer livstidsutestengelse – satte stjerne i fare

Liverpool opplyser at klubben kan utestenge en supporter som stormet banen og var nær å skade Andy Robertson under søndagens 7-0-seier over Manchester United.

NTB

En supporter på Anfield lot seg tilsynelatende rive med av vertenes målfest mot erkerivalen. Han stormet banen og kjempet om en plass i Liverpool-klyngen som feiret, og det endte med at han skled og kolliderte med hjemmelagets venstreback, Andy Robertson.

Robertson ble liggende på banen og holde seg til ankelen, mens supporteren ble geleidet bort.

Politiet i Liverpool uttalte senere at en 16 år gammel gutt er pågrepet og mistenkt for banestorming.

Mandag publiserte Liverpool en pressemelding der det kommer fram at klubben har startet en etterforskning av hendelsen i samarbeid med politiet. Dersom den pågrepne personen blir funnet skyldig, kan episoden bli oppført på personens rulleblad. Han risikerer dermed å bli utestengt fra alle Premier League-stadioner på livstid.

– Slike handlinger er farlige, ulovlige og får alvorlige konsekvenser, skriver klubben.