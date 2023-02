PÅ VEI BORT: Amor Layouni har havnet på kant med Vålerenga og går på lån til Western Sydney Wanderers.

Opplysninger til VG: Layouni lånes ut til australsk klubb

Amor Layouni (30) kan ha spilt sin siste kamp for Vålerenga. Nå fortsetter karrieren i Western Sydney Wanderers.

Etter det VG erfarer er Vålerenga enig med den australske klubben om et lån med opsjon på kjøp.

Layouni har de siste dagene vært fraværende fra Oslo-klubbens treninger, etter at Vålerenga skal ha avslått et bud fra den kypriotiske klubben Pafos.

Tirsdag ble svensktuniseren oppført som solgt til australske Western Sydney Wanderers i NFFs overgangsregister.

Verken Vålerenga eller den australske klubben har omtalt overgangen på sine nettsider. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra VIFs sportssjef Joacim Jonsson tirsdag.

– Amor Layouni er absolutt ikke blitt solgt til Sydney eller noen annen klubb. Han har en gyldig avtale med Vålerenga frem til 31.12.23. Akkurat nå befinner han seg i Sverige av personlige årsaker, skrev Layounis agent Michael Kallbäck i en SMS til VG tirsdag.

Overgangsansvarlig i NFF, Kristian Skjennum, sa følgende til VG:

– Vi registrerer ikke en overgang før det er gitt en godkjennelse fra den norske klubben. Jeg kan ikke gi noen flere detaljer enn det. Papirene skal være godkjent av klubben, sier han til VG.

Og ifølge opplysninger kommer Layouni altså ikke til å være en del av Vålerenga-laget denne våren – og det er ifølge VGs informasjon svært usannsynlig at han spiller for Vålerenga igjen.

Vålerenga reiste på treningsleir til Marbella på onsdag. Layouni blir ikke med dit, bekreftet VIF-trener Dag-Eilev Fagermo overfor Dagsavisen.

Det var rett før det internasjonale overgangsvinduet stengte at Amor Layouni uteble fra Vålerengas trening. Det skjedde etter at hovedstadsklubben avslo et tilbud på kantspilleren fra den kypriotiske klubben Pafos, ifølge TV 2.

– Det er personalsak, så jeg kan ikke si noe mer om det. Men han er jo ikke her, sa Fagermo til VG på januars siste dag.

– Joacim Jonsson sier at han kommer tilbake. Er det din oppfatning også?

– Jeg vet ikke. Jeg får kjøre «politikeren»: Det er en personalsak.

– Vil du ha ham tilbake da, hvis han vil komme tilbake?

– Vi får ta den saken når den er oppe på bordet.

Dagen derpå møtte flere norske medier opp på VIFs trening. Layouni var ikke å se.