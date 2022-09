GLAD FOR PENG I ENGA: Dag-Eilev Fagermo under oppgjøret mot Jerv i april.

Hevder Fagermo bommer om Glimts kjøpefest

Idrettssosiolog Arve Hjelseth advarer fotballedere mot å tro at Bodø/Glimts kjøpefest og et økt prisnivå vil løfte norsk fotball.

Hjelseth vedgår at de rikeste klubbenes pengebruk gjør at det drypper på flere, men han følger ikke Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermos påstand om at konkurrentens forbruk er bra for norsk fotball.

– Spørsmålet er hva de pengene brukes til. Om Vålerenga kjøper litt mer enn de har råd til, kan det lønne seg på kort sikt, men det er ikke kompetansehevende i seg selv. Det er kompetansen og markedet totalt sett – altså interessen for norsk fotball – som må opp hvis dette skal bli bærekraftig, sier Hjelseth, førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU.

– Ellers er det bare å få litt mer penger mellom hendene i en kortere periode, før det må strammes inn etterpå, legger han til.

Bodø/Glimt har handlet for nærmere 90 millioner kroner og kan se tilbake på tidenes kjøpefest i norsk fotball i sommer. Molde vakte oppsikt da klubben bladde opp rundt 15 millioner for HamKams Kristian Eriksen i starten av august.

En bedre TV-avtale kommer til å gi klubbene mer penger fra neste år.

Fagermo har uttalt at prisene går opp, og at norske klubber kan konkurrere på en tøffere hylle. Spillere som ellers ville gått til midt-på-treet-klubber i Nederland, kan havne i Norge, påpekte treneren.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal har tidligere uttalt til VG at man risikerer at Bodø/Glimt får et fortrinn som er så stort at det er mye vanskeligere å ta igjen, men at han ser på det som en fordel.

– Fordel?

– Ja, å ha noe og strekke seg etter, forklarte Rekdal.

Idrettssosiolog Arve Hjelseth.

– Hvis Glimt gjør investeringer som gjør at de vinner ligaen med 15–20 poeng neste år, så er ikke det positivt for norsk fotball, mener Hjelseth.

Han begrunner det med en klar sammenheng mellom jevnhet i liga og publikumsinteresse – og viser til en stor økning i interesse da Rosenborg mistet det sportslige hegemoniet fra 2004.

– For den norske ligaen er det åpenbart en fordel at serien er jevn og at det er usikkert hvem som vinner ligaen.

EKSPERT: Tor-Kristian Karlsen.

Tor-Kristian Karlsen, fotballekspert med bakgrunn i klubber som Start og Monaco, mener det er på høy tid at norsk fotballøkonomi får et løft og blir mer konkurransedyktige om gode spillere.

– Det ble brukt mer penger og var høyere lønn i 2007–08 enn nå. Siden har det nesten bare gått ned, mens i alle andre land har det steget. Pilene har pekt i helt forskjellige retninger. Jeg synes det er latterlig at folk begynner å rope varsku. Man må se dette i en større kontekst og hva slags summer det dreier seg om i sammenlignbare land. Der står Norge langt tilbake, sier Karlsen.

– I tillegg kommer det snart en ny TV-avtale som er mer lukrativ. Da er det normalt at klubber «kicker opp» for å være med på den. Jeg vil tro det på lengre sikt er positivt, men det vil alltid være folk som vil mene at vi skal bli igjen i steinalderen, sier han.

Hjelseth gjør det klart at Bodø/Glimt gjør veldig mye riktig, og at han ikke kritiserer Glimt for å bruke penger på spillere som ganske sikkert vil fungere godt i klubben.

– Men det er ikke sikkert at interessen for norsk fotball som sådan blir bedre av den grunn. Glimt kan ikke gjøre noe med det, det er de andre som må bli like dyktig.

Han viser til en paradoksal fotballøkonomi: Flere klubber enn det faktisk er plass til har ambisjoner om spill i Europa, og noen må rykke ned selv om ingen planlegger for det. Når det tas økonomisk risiko for å nå disse målene, er det noen som må mislykkes – og da kommer bakrusen.

– Det er litt mer penger i norsk fotball nå, men erfaringsmessig går det til spillerlønninger og overgangssummer, uten at det henger så nøye sammen med utviklingen av det sportslige nivået, sier han.

STYRER MOLDE: Molde-trener Erling Moe sammen med Magnus Wolff Eikrem.

Molde-trener Erling Moe synes det er bra at flere klubber er offensive og ambisiøse.

– Vi har vår filosofi som vi er særdeles fornøyd med. Vi ønsker å hente spillere som vi videreutvikler og gjør så gode at vi selger dem med god fortjeneste, sier han – og registrerer at klubber som Viking og Lillestrøm jobber godt.

– Norsk fotball er i veldig positiv utvikling. Per dags dato er det vi og Bodø/Glimt som leder an. Flere innser viktigheten av å være i Europa, og det er flere som setter makt bak ordene og bygger tropper som gjør det mulig, sier Molde-treneren.