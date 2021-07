Vibeke Johannesen har fått mye av skylden for Branns nedadgående kurve. I dette VG-intervjuet snakker hun om hvorfor klubben nok en gang har valgt å avskjedige en trener. Foto: Hallgeir Vågenes

Branns økonomiske trøbbel – et nedrykk kan koste 25 millioner

Kåre Ingebrigtsen er bare det siste navnet i rekken av tidligere ansatte Brann betaler – eller har betalt – etterlønn til. Daglig leder Vibeke Johannesen innrømmer at dette ikke er «heldig».

De som har sluttet i jobben hos Brann det siste året er tidligere hovedtrener Lars Arne Nilsen, assistenttrener Robert Hauge, sportssjef Rune Soltvedt, analysesjef Tom Mangersnes – og Kåre Ingebrigtsen. Flere av disse mottar fortsatt økonomisk kompensasjon fra klubben.

– Hvordan kan du forsvare at dere har flere tidligere ansatte på lønningslisten, i den situasjonen dere er i?

– Det er selvfølgelig ikke heldig, men vi er i er i en endringsprosess. Det vi må huske, er at flere av avtalene som blir nevnt ble inngått for en stund siden. Avtalene er også ulike. Disse endringene er gjort for å få bedre resultater over tid, sier Johannesen, samtidig som hun presiserer at dialogen med Ingebrigtsen om hans sluttavtale hele veien har vært god.

Lars Arne Nilsen tok sølv med Brann i 2016. I 2018 ble det bronse. I fjor var han ferdig i klubben. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, legger ikke skjul på at avskjedigelsen av Kåre Ingebrigtsen bidrar til å gjøre den økonomiske situasjonen i klubben litt mer sårbar.

Samtidig mener hun det er en risiko de var nødt til å ta.

– Jeg kan ikke gå inn i detaljer i avtaler vi har med tidligere ansatte, men dette vil alltid være en avveining. Et nedrykk fra Eliteserien vil grovt regnet føre til en reduksjon i inntekter på 25 millioner kroner. Da har styret vurdert dette til noe de måtte gjøre, sier Johannesen til VG.

Fra før er det trangt økonomisk i Brann, ettersom de heller ikke mottar penger fra investor Trond Mohn lenger. I tillegg skal flere spillere som er blitt sendt på dør i Bergen ha mottatt etterlønn.

Det er ingen tvil om at de økonomiske forutsetningene nå ikke er de beste for å forsterke stallen. Dette påvirker også trenerjakten.

– Det er ikke det handlingsrommet det har vært tidligere. Men dette er en helhetsvurdering. Når det gjelder spillere er det alltid muligheter, men det kan ikke koste oss all verden. Vi må finne gode løsninger innenfor vårt spillerom, noe vi allerede har gjort. Det er sånn man jobber i alle klubber, presiserer den daglige lederen.

Kåre Ingebrigtsen fikk under ett år i sjefsstolen på Brann Stadion. Foto: Hallgeir Vågenes

Da Johannesen kom inn som daglig leder for syv år siden, var Brann på kanten av stupet økonomisk. Selv om de siste årene har vært preget av nedturer, både på og utenfor banen, mener hun klubben er bedre stilt nå enn da hun tok over.

– Vi er i en bedre situasjon nå enn da vi hadde rykket ned sist. Nå har jeg erfaringene med meg med å finne balansegangen, som både er vanskelig og nødvendig i en slik situasjon. Det gikk lang tid før vi hadde fått en oversiktlig økonomi etter nedrykket. Vi har bedre styringsmekanismer nå, men nå handler det om å ta gode valg fremover.

– Er du og styret på bølgelengde når det kommer til de økonomiske prioriteringene?

– Vi har gode diskusjoner rundt det, men det er et styret som gir klubben rammebetingelsene. Jeg gir mine råd, og deler mine erfaringer. Det er viktig for meg at vi finner balansen vi må ha når det kommer til den økonomiske risikoen.

Mye av kritikken mot Johannesen går på avskjeden av sportssjef Rune Soltvedt tidligere i år, rett før overgangsvinduet åpnet. Tidligere Brann-trener Mons Ivar Mjelde sa følgende om avskjedigelsen i BAs podkast «Fotballpreik» mandag:

«Å avsette sportssjefen lenge før arvtageren var klar, var et vanvittig feilgrep som ble gjort. Man gikk inn i et vakuum. Dette var med på å gjøre rammevilkårene til Ingebrigtsen mye vanskeligere.»

Rune Soltvedt ble avskjediget av Vibeke Johannesen i februar. Foto: Marit Hommedal

Johannesen forsvarte avgjørelsen overfor VG for en snau måned siden. Det gjør hun fortsatt.

– Jeg forstår at kritikken kommer, men det var en endring vi måtte gjøre. Jeg har ingen sportslig bakgrunn, og har aldri tatt på meg oppgaver jeg vet jeg ikke er den beste til å gjøre. Å gjøre endringer i mange posisjoner kan gjøre oss sårbare i en kort periode, men det er samtidig for å komme oss videre.

På det komplekse spørsmålet om hva som skyldes Branns voldsomme nedtur de siste årene, mener hun svaret er sammensatt.

– Det tar tid å gjøre endringer og få satt en god vinnerkultur. Under Kåre har vi tatt mange og viktige steg, men vi har dessverre ikke fått de sportslige resultatene. Det har vært vanskelig å jobbe fremoverrettet. Vi har tro på at endringene vi har gjort over til vil få effekt. Det er ikke holdbart for Brann som klubb å være i en slik situasjon vi står i nå, sier Vibeke Johannesen.

PS! Eirik Horneland trener Brann i lørdagens cupkamp mot Bjarg.