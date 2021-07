PÅ VEI TIL UTLANDET: Ifølge TV 2 skal det bare små detaljer som gjenstår før Aron Dønnum er klar for en ny klubb. Foto: Fredrik Hagen / NTB

TV 2: Dønnum klar for belgisk klubb

Vålerengas Aron Dønnum (23) skal ifølge TV 2 være på vei til Standard Liège.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres!

Det har i lang tid blitt spekulert i at Vålerenga-spilleren kunne ta steget ut til en klubb i utlandet, og ifølge TV 2 skal det nå kun gjenstå detaljer før en overgang til Standard Liège er fullført.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Senere meldte også Dagbladet at det skal være enighet mellom Dønnum og Standard Liège.

– Alle spillerne i Eliteserien vil dra ut på et eller annet tidspunkt. Nå tror jeg timingen er god, sa Aron Dønnum til VG i forrige uke.

– Om det kommer et godt bud, vil jeg selvfølgelig dra. Det har holdt på å skje flere ganger, men Eliteserien er ikke sett på som en veldig god liga. Derfor føler jeg at jeg må ut. Jeg er god nok, og hører hjemme i en bedre liga.

Dønnum sa i den forbindelse til VG at en overgang til Standard Liège ville være «et veldig bra steg» og at han lot seg friste av interessen.

– Det går an å utvikle seg der, og de har også vist at de selger spillere videre. Men jeg må se og vurdere hva som er best for meg. Først må Vålerenga uansett godta et bud, sa Dønnum i forrige uke.

Sportssjef i Vålerenga Fotball, Jørgen Ingebrigtsen, og Dønnum selv har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Kantspilleren var nære å forlate norsk fotball i fjor, men endte til slutt opp med å selv takke nei til Serie B-klubben Lecce.

I årets sesong har Dønnum scoret fem mål og servert tre målgivende pasninger i løpet av ni kamper. Han fikk i juni også debuten på det norske landslaget.