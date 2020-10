FØRSTE MÅL: Mathias Normann utlignet til 1–1 mot Serbia og ble omfavnet av Alexander Sørloth. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Normann kunne blitt Premier League-spiller tre dager før Serbia-målet

ULLEVAAL (VG) Torsdag kunne han blitt Norges nye fotballhelt. Men allerede på mandag kunne Mathias Normann (24) stjålet overskriftene med en kjempeovergang til England.

For selv om de norske seermassene først stiftet nærmere bekjentskap med «godfoten fra Lofoten» da han banket inn Norges utligning mot Serbia med to minutter igjen av ordinær tid, så har 24-åringen vært på radaren til en rekke Premier League-klubber i lang tid.

Og mandag kunne det materialisert seg i en overgang på Deadline Day.

Ifølge VGs opplysninger var Normann nemlig én av to spillere som var inne i siste vurderingsrunde da Fulham skulle skaffe seg en midtbanespiller på tampen av overgangsvinduet.

London-klubben endte til slutt opp med det andre alternativet: Ruben Loftus-Cheek (24) på lån fra Chelsea.

Normann ble priset for høyt av russiske FC Rostov, som angivelig krevde godt over 200 millioner kroner for å slippe sin nordnorske midtbaneterrier, etter det VG forstår.

Fulham var ikke den eneste Premier League-klubben som luktet på Normann i det nylig avsluttede vinduet. Southampton skal også ha vært svært interessert, men valget falt til slutt på 21 år gamle Ibrahima Diallo fra franske Brest.

Mot Serbia gjorde landslagssjef Lars Lagerbäck akkurat som Fulham og Southampton; han gikk for det andre alternativet. At Markus Henriksen ble foretrukket fra start, ba svensken om unnskyldning for etter kampen.

– Den store feilen jeg har gjort, er at vi skulle hatt Mathias fra start, sånn som han presterte i andre omgang, sier Norge-sjefen og trekker frem Normann som lagets beste spiller.

Rostov-proffen bidro med enorm energi og intensitet. Et tidlig gult kort ble etterfulgt av utrettelig defensiv jobbing og mange offensive initiativ, som til slutt endte i en perlescoring som tente det norske EM-håpet.

– Hva var grunnen til at du valgte ikke å starte med ham?

– Det var et 50/50-valg. Jeg overvurderte kanskje litt innsatsen mot Nord-Irland, sier Lagerbäck om hvorfor han startet med Henriksen sentralt i banen.

Det var en skuffet Normann som snakket med TV 2 etter det forsmedelige tapet.

– Det har ikke sunket helt inn. Det er bare tungt akkurat nå. Vi får et «pissmål» imot, sier Normann, som stusser over Rune Almenning Jarsteins inngripen på Sergej Milinkovic-Savic’ avgjørende 2–1-mål:

– Jeg vet ikke om Rune skled eller hva som skjedde der. Rart mål.

Midtbanespilleren la inn en kruttsterk søknad om startplass når Norge tar imot Romania i Nations League på Ullevaal stadion søndag kveld. Hans forsterkede status på landslaget skader neppe markedsverdien hans inn mot et januarvindu der han forventes å bli jaktet av en rekke internasjonale toppklubber.

Publisert: 09.10.20 kl. 11:46