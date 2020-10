Norge kan få historisk utfordring – Lagerbäck endrer gammel plan

ULLEVAAL (VG) Skulle det ende uavgjort etter 120 minutter mot Serbia torsdag kveld, vil det norske A-landslaget for herrer gå inn i sin første straffesparkkonkurranse noensinne.

Oppdatert nå nettopp

Det har aldri skjedd før i Norges 112 år lange landslagshistorie, men avgjørelse på straffer er et scenario som det må tas høyde for når ett oppgjør skal avgjøre hvem som møter Skottland eller Israel til finale i EM-playoff.

Lars Lagerbäck bekrefter at han har forberedt en liste på fem straffeskyttere.

– Straffespark har vi trent på, så det har vi jobbet med også, sier landslagssjefen.

– Hvem er de fem?

– Det forteller jeg ikke dere, men vi har gjort en gjennomgang på det og kommer til å presentere det for spillerne før kamp.

Lagerbäck har vært involvert i et straffedrama før, som svensk landslagssjef mot Nederland i kvartfinalen av 2004-EM. Det endte med 5–4-tap etter at Olof Mellberg bommet for Sverige. 16 år senere har Lagerbäck bestemt seg for å endre strategi i forkant av mulige straffer:

– Da valgte vi av litt ulike årsaker ikke å informere om den eksakte rekkefølgen i forveien. Da sa vi at vi gikk inn for bare å vinne kampen. De visste om at vi hadde en rekkefølge, men de fikk ikke vite den. Det kommer disse guttene til å få. Vi har hatt en dialog med spillerne om at det føles OK for dem også å gjøre det på den måten, sier Lagerbäck.

les også Ødegaard bekrefter Zidane-telefon: – Gikk fort

Serbia har heller aldri deltatt i straffesparkkonkurranse, ifølge Transfermarkt.

Norges motstander har flere med god erfaring fra ellevemeteren: Dusan Tadic har scoret på fem av sine syv landslagsstraffer, mens både Aleksandar Kolarov og Aleksandar Mitrovic har scoret på én av to.

I den norske troppen er det kun én spiller som har skutt straffespark for landslaget: Joshua King har forsøkt seg fire ganger og scoret på tre av dem.

Den norske landslagsspissen gikk i bakken etter å ha tråkket over under en pasningsøvelse i firkant like før pressen ble kastet ut av Ullevaal Stadion onsdag formiddag.

– Han fikk tydeligvis en liten overtråkk, som medisinerne sa. Han hadde litt kjenning, men de bedømte at det absolutt ikke var noe problem, sier landslagssjef Lars Lagerbäck på pressekonferansen som ble utsatt med et kvarter.

Publisert: 07.10.20 kl. 12:53 Oppdatert: 07.10.20 kl. 13:06

Mer om Herrelandslaget fotball