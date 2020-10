SKUFFET AV NORGE: Nils Arne Eggen under et intervju med VG i sommer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Eggen om landslaget: – Må huske at fotball er et lagspill

Nils Arne Eggen (79) synes det er overraskende at Serbia fremsto som et meget godt kollektiv på Ullevaal, mens Norge ble individualistene uten samhandling.

– Jeg uttaler meg sjelden om landslaget for tida, men jeg er jo skuffet over at vi ikke vant. Vi må innrømme at vi ikke var gode nok. Det har både ledelsen og spillerne sagt, innleder Eggen overfor VG.

Serbia slo et grått Norge 2–1 (etter ekstraomganger) i EM-playoffen torsdag kveld:

– Serbia overrasket og imponerte meg. De skapte angrepsspill, og det er det jeg ser på, legger Eggen til.

– Opererer én og én

Spørsmål om hva som burde vært bedre hos Norge, blir uhåndterlig for den gamle Rosenborg-treneren. Han flirer godt og belærer VGs reporter:

– Det er mengdevis at ting som må rettes opp, og det kan skje alt på søndag (mot Romania). I litteraturen kaller vi sånne retoriske spørsmål så vide at de ikke kan besvares.

SERBIA-NEDTUR: Stefan Johansen og Erling Braut Haaland i dialog på Ullevaal torsdag kveld. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Blir vi blendet av våre egne, unge spillere, som Haaland, Ødegaard, Berge og Ajer? Tror vi landslaget et bedre enn det er?

– Jo, jo, jo, det tenker nok også landslagsledelsen på. Men jeg går ikke inn på en diskusjon om det. Ingen av de hadde en stor dag i går, men alle de du nevner har iboende ferdigheter. Når de slår ut i full blomst, og samtidig, så blir det mye bedre, men vi må faktisk huske på at fotball er lagspill, sier Eggen, som henvender seg «direkte til VG» med følgende læresetninger:

– Individer er avhengig av et oppspillsmønster, som starter helt bakfra, og som gir dem muligheter til å få frem spisskompetansen sin. Det var vi dårlige til. Vi slo stort sett bare lange baller på Alexander (Sørloth) og Erling (Braut Haaland).

Eggen utdyper:

– Det må være et spill som fører til situasjoner de kan utnytte. Det går ikke an å operere med én og én spisskompetanse, altså én og én spilleres dyktighet. Du må sette det sammen til et mønster, og da blir vi gode, mener han.

Det var nettopp den siden som imponerte ham ved Serbia.

– De er vanligvis kjent som individualister, som opptrer på egen hånd, men i går var Serbia et lag, og et godt lag, beskriver Eggen.

Bent Skammelsrud, tidligere Eggen-elev i RBK, mener landslaget har blitt hausset opp av både folket og mediene. Serbia-opplevelsen ble en voldsom vekker.

– Jeg er veldig overrasket over at Serbia skulle dominere så kraftig, sier han og nevner spesielt ballbehandlingen som skuffende, før han lander på at «alle deler av spillet» var skuffende.

IKKE TIL EM: Markus Henriksen på Ullevaal-gresset i den skuffende kampen mot Serbia. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Så er jeg opptatt av at man må slutte å bruke folk som ikke spiller for klubbene sine. Vi har såpass bra spillere i Norge, og det må være spillernes ansvar å få spilletid, sier Skammelsrud.

– Lagerbäck har jo vært opptatt av å ha en ganske fast stamme. At han ikke endrer så mye er vel også en styrke?

– Det er en styrke når alle spiller i klubbene sine. Jeg er oppdratt i akkurat samme tanke, men vi brukte ikke spillere som var skadet eller «borte». Det er en grense for hvor mye tillit folk skal få. Det er veldig lett å se det. De har ikke forflytningen, sier han og peker på Haitam Aleesami, Markus Henriksen og kaptein Stefan Johansen.

– Hva med Jarstein, han sto jo bra tross lite spilletid?

– Det bør til slutt gjelde for keepere også, men de lever litt sitt eget liv. Han var Norges beste i går.

Skammelsrud tror nedturen føles brutal, og at mye luft har gått ut av ballongen. Men han vil ikke gi opp troen på A-landslaget.

– Vi kan heller ikke gjemme oss bak at dette er lag for fremtiden. De spiller fordi de er gode nok, og må bli vurdert på samme måte som andre.

– Vi har aldri hatt så mange gode enkeltspillere. Vi har folk i store klubber som vi nok vil høste godt av etterhvert. Jeg er optimistisk, men vi fikk en veldig vekker, sier han.

Publisert: 10.10.20 kl. 05:06

