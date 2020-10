Overtidsscoring holder liv i Rosenborgs gulldrøm

INTILITY ARENA (VG) (Vålerenga – Rosenborg 1–1) Rosenborg hadde aldri tapt en kamp i Toppserien – men det var ikke før tre minutter på overtid de fikk berget poeng mot Vålerenga.

Toppserien har hatt spennende sesonginnspurter tidligere, men forskjellen i år er at hele fire lag fremdeles er med i kampen om gullet.

– Det har aldri vært så spennende, konstaterte Morten Morisbak Skjønsberg i NRKs sending.

Etter seks strake seriegull kan LSK Kvinners hegemoni stå for fall. Søndag møttes de kanskje to største gullfavorittene til kamp på Intility Arena. Vålerenga har aldri vunnet Toppserien – Rosenborg er på jakt etter deres første gull etter navnebyttet fra Trondheims-Ørn.

Begge klubbene har fått betalt for sin satsing på kvinnefotball, og er sammen med LSK og Avaldsnes lagene som fortsatt kan gå til topps i divisjonen. Bare ett poeng skiller Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes

En strålende sol la forholdene til rette for en jevnspilt toppkamp i Oslo. Høsten er i anmarsj og sesongens siste serierunder venter. Det var tydelig at begge lag visste hva som potensielt kunne stå på spill – for det var langt mellom de største sjansene i løpet av første omgang.

Vålerenga hadde mest ball, men det var Rosenborg som var farligst. Først forsøkte stjerneskuddet Julie Blakstad seg, men uten å lykkes. Senere var det angrepskollega Cesilie Andreassens tur, men kampens største sjanse ble avverget av en mesterlig redning av Vålerenga-keeper Jalen Tompkins.

Hovedstadsklubben har Toppseriens gjerrigste forsvar, og hadde bare sluppet inn åtte mål før søndagens kamp. Vålerenga tapte serieåpningen mot Sandviken, men har gått ubeseiret gjennom de 13 påfølgende rundene, og serielederen hadde holdt nullen i seks av de syv siste kampene.

Janni Thomsen hadde Vålerengas største sjanse før pause. Da strøk ballen stolpen. Etter pause fant hun veien mellom stengene. Høyrebacken kom seg løs på kanten og sendte av gårde det som så ut som et innlegg. Ballen fikk imidlertid retning mot mål, og traff det lengste hjørnet over og bak en utspilt keeper.

Rosenborg forsøkte desperat å slå tilbake, og tre minutter på overtid smalt det fra Sara Kanutte Fornes. Hun reddet 1–1 og fortsatt stor spenning i tittelkampen.

– Ekstremt godt. Det var bare instinkt - og smelle til alt du har, sier RBKs helt til NRK.

Det blir etter alt å dømme en kamp til døren om seriegullet. For neste runde venter nye toppkamper i Toppserien. Da skal Rosenborg spille mot Avaldsnes, mens Vålerenga tar imot LSK Kvinner. Det gjenstår totalt tre serierunder av sesongen.

Neste serierunde kommer imidlertid først i starten av november. Det norske landslaget skulle i utgangspunktet møte Hviterussland førstkommende onsdag, men kampen er utsatt på grunn av smittesituasjonen hos motstanderlaget. Dermed blir kampen borte mot Wales 27. oktober den eneste i løpet av samlingen.

