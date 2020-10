TØFF MATCH: Kristoffer Zachariassen slet med å komme løs mot KBK, her ved Pål Erik Ulvestad (til venstre) og Andreas Hopmark. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

KBK og Rosenborg NULLET ut hverandre: 0–0

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund-Rosenborg 0–0) Sjelden har ordet «stillingskrig» vært en bedre beskrivelse på en fotballkamp. To lag som nullet ut hverandre – og dermed endte det 0–0.

Det er sjelden det skapes så få sjanser i en fotballkamp. 64 minutter gikk det før den første kom, til Kristiansund ved Liridon Kalludra. Da 80 minutter var passert hadde Rosenborg fortsatt ikke skapt en eneste farlighet foran Sean McDermott i KBK-målet.

I stedet var det hjemmelaget som hadde det sterkeste presset, hvis vi kan snakke om noe sånt i en tett og jevn kamp, der begge lags trenere/ledere hadde gjort jobben i forkant.

Såpass godt at det skjedde svært lite innenfor begge 16-meterne. To lag som jobbet hardt, som lå godt organisert og som var føre var – det var oppskriften. Her måtte det en dødball, eller en tilfeldighet til hvis et av lagene skulle få scoring.

Cornere var det mange av – 13 i slaget. De førte heller ikke til noe. I første omgang var det stort sett ingen ting å skrive hjem om, litt mer ble det etter pause. De siste 10 minuttene åpnet kampen seg LITT opp, men fortsatt lå begge lag i god balanse og slapp til lite.

I de avgjørende situasjoner ble det hele for upresist, ingen våget heller nok. Innbytter Pål André Helland skjøt over rett før slutt. Ens lags halvsjanse, det nærmeste Rosenborg kom.

RBK er dermed nummer tre på tabellen, et poeng bak Molde. Kristiansund er nummer fire.

Publisert: 18.10.20 kl. 19:51 Oppdatert: 18.10.20 kl. 20:10

