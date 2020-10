MÅ JOBBE: Åge Hareide dirigerer troppene sine under møtet med Kristiansund i går. Nå må det jobbes med offensiv samhandling på treningsfeltet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hareide: − Vi kan ikke fortsette som det her ...

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund-Rosenborg 0–0) Åge Hareide (67) innrømmer at angrepsspillet til Rosenborg må kraftig forbedres hvis laget skal ta igjen Bodø/Glimt neste år, og komme foran Molde i år.

– Vi kan ikke fortsette som det her, sier Hareide til VG - etter en fotballkamp der laget hans faktisk ikke skapte en eneste målsjanse på 90 minutter. Det kan ikke trenerlegenden huske at han har opplevd før.

RBK hadde en ball i nettet, som ble avblåst for offside. Ellers ingen ting.

– Vi er altfor upresise når vi nærmer oss mål, poengterer Hareide.

Sjelden har ordet «stillingskrig» vært en bedre beskrivelse på en fotballkamp. To lag som nullet ut hverandre - og dermed endte det 0–0. Det var den femte uavgjorte kampen mellom lagene på de åtte siste forsøkene siden 2017.

– En voksen fotballkamp, to bunnsolide lag, to lag som demmet opp for hverandres styrker, er Kristiansund-trener Christian Michelsens beskrivelse av kampen. Han er stolt av å styre et KBK som er ekstremt vanskelig å slå.

– Og det skal vi fortsette å være, det kan jeg love deg, smiler Michelsen.

Det er sjelden det skapes så få sjanser i en fotballkamp. 64 minutter gikk det før den første kom, til Kristiansund ved Liridon Kalludra. Da 80 minutter var passert hadde Rosenborg fortsatt ikke skapt en eneste farlighet foran Sean McDermott i KBK-målet.

– Vi prøvde, vi byttet kantene våre, vi prøvde å vinne kampen. Men vi lyktes ikke, sier Åge Hareide.

ENGASJERT: Åge Hareide konfererer med fjerdedommeren under kampen mot Kristiansund. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

I stedet var det hjemmelaget som hadde det sterkeste presset, hvis vi kan snakke om noe sånt i en tett og jevn kamp, der begge lags trenere/ledere hadde gjort jobben i forkant.

– Vi kunne fort ha vunnet. Og kanskje skulle vi hatt straffe mot slutten også. Dette var en kamp der et av lagene jaktet på den ene sjansen, men den kom ikke, sier Christian Michelsen - som måtte se at toppscorer Amahl Pellegrino effektivt ble stoppet av RBK-stopperne Tore Reginiussen og Holmar Örn Eyjolfsson.

– Han spiller mot to landslagsstoppere, poengterer Christian Michelsen.

– KBK jobber hardt. Og de liker at det blir litt kaos-kamper, det passer dem godt, mener Åge Hareide.

Det skjedde svært lite innenfor begge 16-meterne. To lag som jobbet hardt, som lå godt organisert og som var føre var – det var oppskriften. Her måtte det en dødball, eller en tilfeldighet til hvis et av lagene skulle få scoring.

Cornere var det mange av – 13 i slaget. De førte heller ikke til noe. I første omgang var det stort sett ingen ting å skrive hjem om, litt mer ble det etter pause. De siste 10 minuttene åpnet kampen seg LITT opp, men fortsatt lå begge lag i god balanse og slapp til lite.

I de avgjørende situasjoner ble det hele for upresist, ingen våget heller nok. Innbytter Pål André Helland skjøt over rett før slutt. Ens lags halvsjanse, det nærmeste Rosenborg kom.

Åge Hareide har jobbet hardt og brukt tid på å organisere Rosenborg i de sju ukene han har styrt laget. Nå er det tid for å jobbe minst like hardt med det offensive.

– Vi er nødt til det, hvis vi skal bli bedre, innrømmer Rosenborg-sjefen.

RBK er dermed nummer tre på tabellen, et poeng bak Molde. Kristiansund er nummer fire.

