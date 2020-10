TALENTFULL: Julie Blakstad blir spådd en stor fremtid, og allerede viser Europas storklubber interesse. Foto: Stian Lysberg Solum

Råder stortalentet til å utsette profflivet: − Hun har ekstremt potensial

Julie Blakstad (19) sikter mot en startplass for Norge. Stortalentet har tatt norsk fotball med storm, men stresser ikke med å dra utenlands.

– På et tidspunkt vil jeg ut og prøve nivået i Europa, men så handler det om når det er riktig. Det viktigste for meg er at jeg er en plass hvor jeg får spille og utvikle meg, og det har jeg gjort i år, sier årets komet i Toppserien, Julie Blakstad.

Chelsea er blant storklubbene som har vist interesse for 19-åringen. Blakstad ble årets unge spiller i fjor, og med syv mål denne sesongen er det ikke rart Europas giganter følger med. Foreløpig stresser hun ikke med å komme seg ut.

– Jeg tror det er veldig individuelt når det er lurt – det er ingen fasit på det. Jeg har vært tålmodig lenge. Jeg var først i Ottestad lenger enn folk trodde jeg skulle være, og lenger i Fart enn det de fleste mente var riktig. Det har funket for meg, og jeg må ta det i mitt tempo, forteller hun.

Det finnes ulike veier til toppen. Ada Hegerberg dro utenlands som 18-åring, mens Chelsea-spiller Guro Reiten avviste en rekke tilbud før hun lot seg lokke 23 år gammel. Rosenborg-trener Steinar Lein råder Blakstad til følge sistnevntes vei.

– I Rosenborg har vi veldig mange unge, lovende spillere som kommer til å bli attraktive. Men det kan være fornuftig å utvikle seg i et trygt og godt miljø, der du har det godt, i stedet for å dra ut for tidlig, møte den tøffe proffhverdagen og stoppe utviklingen. Vi ser på oss selv som et utviklingslag, og de er i et godt miljø hos oss, sier han.

Før sesongen var hele Toppserien på jakt etter Blakstad. Lein er glad for å ha stortalentet i Trondheim.

– Hun har et ekstremt potensial. Hun er god og kommer til å bli en klassespiller, roser han.

Forrige måned fikk Blakstad oppfylt en av sine store drømmer – å bli tatt ut på det norske landslaget. Men allerede i fjor trodde 19-åringen at hun skulle få spille med Norges beste. Den daværende Fart-spillernes navn dukket opp i landslagstrener Martin Sjögrens tropp i 2019 – men så kom kontrabeskjeden.

– Det er klart det var en nedtur, sier Blakstad og forklarer:

– Jeg var tatt ut i bruttotroppen, og fikk mange meldinger fra venner som gratulerte meg. Jeg hadde ikke fått en melding fra landslagsledelsen selv, men da det kom ut i offentligheten tok jeg det som et uttak. Det var litt dumt at det ble sånn, men jeg kom meg raskt videre, sier RBK-angriperen.

Det tok uansett ikke lang tid før landslaget kom på banen igjen. Under forrige samling ble Blakstad tatt med for første gang – ikke at hun nøyer seg med det.

– Det handler om å ikke være fornøyd med å bli tatt ut, men å bli tatt ut igjen. Det er en kunst å utvikle seg og etter hvert spille seg inn i en ellever. Det er målet, sier hun.

Til uken skal hun på landslagssamling igjen – og denne gangen kommer kanskje debuten, til tross for at EM-kvalifiseringskampen mot Hviterussland er utsatt til februar.

– Det blir opp til treneren å avgjøre, men jeg skal gjøre mitt beste også får vi se om det holder, sier Blakstad. Norge skal møte Wales 27. oktober. Kampen mot Hviterussland er utsatt på grunn av smittesituasjonen hos motstanderen.

Resten av sesongen med Rosenborg er det en ting som gjelder for Blakstad og lagvenninnene. Trønderne er fremdeles ubeseiret i Toppserien, og stortalentet mener det ville vært for ille om det ikke resulterte i gull.

– Jeg håper vi tar det. Det ligger i Vålerengas hender. Hvis de vinner sine tre siste, tar de det, men de har tøff motstand.

Publisert: 20.10.20 kl. 12:41

