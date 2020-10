Scoret etter 18 sekunder: Bodø/Glimt måtte slite for ny seier

(Bodø/Glimt-Sandefjord 2–1) Det tok kun 18 sekunder før Sondre Brunstad Fet banket ballen i mål for Bodø/Glimt. Men den suverene serielederen måtte slite for seieren mot Sandefjord, som brant sin kjempesjanse i siste sekund.

Glimt er på vei til å knuse alle rekorder med 18 seire, to uavgjorte kamper og et målsnitt på 3,45 per kamp. Men tross 19 poengs ledelse før Rosenborg og Odd møtes søndag kveld, gikk ikke alt på skinner mot Sandefjord, som kom fra seier mot Molde til kampen i Bodø. Og i siste sekund av kampen kunne Erik Brenden satt inn målet som hadde sikret sandefjord poenget som er utrolig vanskelig å stjele fra Glimt denne sesongen. Men kjempesjansen gikk over.

– Det er langt unna en maksdag for Bodø/Glimt, oppsummerte Glim-trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

Men på Aspmyra er det utrolig vanskelig for bortelagene å ta poeng og det siste laget som klarte det var Haugesund i november i fjor.

Og da årets store komet i norsk fotball, Jens Petter Hauge forsvant til den italienske storklubben Milan tok det bare 18 sekunder før den nærmest evigvarende oppturen denne sesongen fortsatte.

les også Her begynte Hauge-eventyret: – Har hatt en formidabel utvikling

For Sondre Brunstad Fet fikk uttelling på første angrepet rett fra avspark. Den lange pasningen fra Fredrik Bjørkan ble forsøkt klarert av Marc Vales som i stedet headet til Brunstad Fet. Han satte fart fremover og klemte til fra 17–18 meter med et nydelig velplassert skudd helt nede ved keepers venstre hjørne.

– Jeg så det kom til å bli en andreball. Det var plass å gå i og jeg kunne bare plassere den nede i hjørnet, sier Brunstad Fet til Eurosport på vei inn til garderoben etter 1. omgang.

Men han kalte i likhet med trener Knutsen likevel laget sitt for energiløst da de gikk til pause med ledelse i den første kampen uten Hauge, som fikk sin debut for Milan søndag ettermiddag.

– Det er selvsagt blytungt. Vi snakker om å gå ut og ha en bra kamp og så scorer de etter tjue sekunder. Da må vi nullstille og vi klarer det også, sier Sandefjord-keeper Jacob Storevik til Eurosport.

les også Agenten: SMS-er fra Milan-sjefene endret spillet om Hauge: «Wow»

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen mente før kampen at det bare var en flott historie at klubben kunne selge en spiller som Jens Petter Hauge til en så stor klubb som Milan. Og han la til at de er vant til å erstatte spillere, blant annet da Håkon Evjen gikk til nederlandsk fotball i fjor.

Og det gikk under halvtimen før Hauge-erstatter Ola Solbakken på venstrevingen noterte seg for målgivende pasning. Han kjempet frem en lang tå i duellen med Brice Wembangomo helt nede ved linjen, der Sandefjord-spilleren trodde han hadde kontroll. Solbakken fikk lirket ballen ut til Ulrik Saltnes som doblet ledelsen.

– Du må spille til ballen er ute. Det gjorde jeg så fikk vi mål, sier Solbakken, som mot slutten av kampen måtte gi seg med krampe.

Men Solbakken kom stadig mer med i spillet utover i omgangen og kombinasjonene med Saltnes begynte å sitte blant annet da Philip Zinckernagel burde satt inn lagets tredje mål før pause.

Men selv om hjemmelaget kvernet på gjennom hele omgangen ble Sandefjord invitert inn i kampen og til slutt fikk Lars Markmanrud som fikk uttelling da han satte inn reduseringen etter 38 minutter.

les også Opplysninger til VG: Bodø/Glimt har avslått bud på Kasper Junker

Og til tross for en rekke store sjanser var det noe som lugget for hjemmelaget målt opp mot deres enestående kvalitet denne sesongen. Philip Zinckernagel trillet rundt med spillerne og dominerte, men fikk ikke ballen i mål. Og tross åtte gode målsjanser var det ikke noen topp dag for hjemmelaget.

Og Sandefjord var i stedet nær å putte utlingingen i mål. Spesielt da Deyver Vega satte ballen i tverrliggeren. Men da også Erik Brenden satte ballen over da han fikk sin supersjanse i kampens siste sekund gikk de tre poengene til Glimt.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 20 18 2 0 69 – 21 48 56 2 Rosenborg 20 11 5 4 37 – 20 17 38 3 Molde 20 12 1 7 48 – 24 24 37 4 Odd 20 11 2 7 36 – 29 7 35 5 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

