MÅLSCORERE: Romelu Lukaku har toppet selveste Ronaldo i Inter-drakten. Foto: REUTERS/AP

Lukakus utrolige utvikling: Bedre enn Ronaldo

Romelu Lukaku (27) trengte bare 70 kamper på å nå 50 mål for Inter Milan. Det har ingen Inter-spillere klart før.

Publisert: Nå nettopp

Han ble aldri satset på som unggutt i Chelsea, og i Manchester ble han utskjelt for dårlig førstetouch og at han falt gjennom i toppkamper. Etter overgangen til italiensk Serie A og Inter har historien vært en helt annen for Romelu Lukaku.

3. januar scoret belgieren sitt 50. mål for Milano-klubben i sin 70. kamp:

50 mål på 77 kamper var den tidligere Inter Milan-rekorden, satt av en ikke ukjent mann ved navn Ronaldo. Men Lukakus målsnitt er altså bedre enn den brasilianske legenden som spilte i sort og blått fra 1997 til 2002.

Ser man på tallene til Romelu Lukaku i Italia sammenlignet med det han leverte under José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær er det nesten som at den kraftige spissen har blitt født på ny i Serie A.

Han skyter mer, han scorer oftere og har blitt en spiller Antonio Conte kan stole på.

Grafikk: www.sofascore.com

Lukaku takker også Conte for at han har «knekt koden» i Italia.

– Han sa til meg: Hvis du blir bedre med ryggen mot mål vil du bli ustoppelig. Alt jeg gjorde de første tre månedene her var å trene med ryggen mot mål, sier 27-åringen til belgiske Sport Voetbalmagazine.

Og det var akkurat det han viste med sitt 50. mål mot Crotone. Der «gamle» Lukaku ville stolt på farten og forsøkt å løpe gjennom Sebastiano Luperto, snudde belgieren andre veien og fikk Luperto til å stoppe opp. Så rev han seg fri, og plasserte ballen iskaldt forbi Alex Cordaz i Crotone-buret. For å bruke Conte sine ord: Han så ustoppelig ut.

Se målet i videovinduet lenger opp i artikkelen.

Med Lukaku i storform har også Inter levert denne sesongen. Etter 15 serierunder ligger de på 2. plass på tabellen, kun bak byrival AC Milan.

– Vi kan ikke snakke om titler helt ennå. Å kjempe for å vinne ligaen er det minste dere kan forvente fra oss, men vi vet ikke før i mars om det er gjennomførbart. Vi må ta én kamp om gangen, sier han.

