Seddelfyrstenes selvmål

Av Leif Welhaven

Sagaen om Super League vil bli husket som en historisk buklanding. I beste fall er fiaskoen det beste som har skjedd moderne fotball.

Det er nesten ikke til å tro hvordan pengesterke klubbeiere kunne undervurdere kraften som ligger i fotballen så fundamentalt.

Hva hadde de forestilt seg at skulle skje da nyheten om en europeisk superliga ble sluppet?

«Jaså, en lukket liga uten nedrykksfare for de største og sterkeste, sier dere? Og enda flere milliarder til eliten? Ok, da går vi for det, da, dere. Spill ball!»

Selvsagt ble reaksjonene det stikk motsatt av dette.

Akkurat det burde ledelsen i Liverpool, Manchester United, Real Madrid og deres medsammensvorne har forutsett.

Mer og mer peker i retning av at et uverdig og egoistisk prosjekt blir kvalt i fødselen av fotballens kraft. Men det er i det blå om punktum settes der – eller om grasrotopprøret kan bli virkelig interessant fremover.

I en ideell verden er dette vekkeren som var nødvendig for å få nedkjørt galoppen, få kjærligheten tilbake, få styrket bånd av en verdi som ikke kan måles i dollar.

Dette KAN vise seg å bli en gave til fotballen slik vi vil ha den.

Dersom valget først ble tatt om å utløse en borgerkrig, burde jo et minimum å forvente ha vært at det fulgte med en gjennomarbeidet kommunikasjonsstrategi.

Selv om jobben om å selge inn superligaen uansett hadde vært håpløs, kunne en gjeng med så mye ressurser ha forsøkt seg med noe som lignet troverdighet. Men superligatanken har vært en omdømmemessig katastrofe hele veien, og nærmest time for time har vondt blitt betydelig verre for mytteristene.

I skrivende stund har det vært demonstrasjoner i London, og meldinger kommer om at den interne ligalojaliteten knaker i sammenføyningene.

Presset som har tiltatt ble umulig å motstå, og det er ikke mulig å se for seg annet enn en stor seier for de etablerte institusjonene. Følgelig vil det presserende spørsmålet, forutsatt at utfallet faktisk blir slik det ligger an, bli hvordan et mislykket opprør vil påvirke maktforholdet i europeisk fotball.

Hvordan vil 12 store klubber som har blamert seg stå igjen i fremtidige forhandlinger om makt og midler? Et stort mannefall blant ligaens bakmenn vil være uunngåelig, men blir kjærligheten fra fansen gjenopprettet av sjefer som slutter?

Det er et åpent spørsmål hvor mye rent emosjonell skade som er forårsaket av at pengebegjærets usminkede ansikt er blitt så til de grader eksponert som i denne saken.

Det er jo ikke slik at fotballen er idealistisk og fri for det hyperkommersielle bare vi får ro rundt hvem som organiserer og bestemmer.

Men det er uvisst om kraften i det vi nå skjer vil ebbe ut i det superligaen er avverget, eller om vi kan se starten på et større verdimessig oppgjør fra fotballsupportere, som altfor lenge har blitt brukt som brikker i et stadig mindre sjarmerende spill.

Det vil den neste tiden vise oss, men vi står i en brytningstid som er ytterst interessant. Dersom noen for få dager siden hadde spådd at UEFA og FIFA skulle få rollene som verdienes voktere i et spill med høy innsats, hadde det vært fristende å flire av hvor usannsynlig det lød. Om du hadde slengt på eieren av Paris Saint-Germain som de noble ridderes våpendrager, hadde det umulig å holde hånlatteren tilbake.

Men akkurat her står vi etter noen intense og ytterst merkelige dager.