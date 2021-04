Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TAP: Det ble tap i El Clásico for Lionel Messi og Barcelona, men nå har de mulighet til å revansjere seg i Copa del Rey-finalen mot Athletic Bilbao. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Finale i kveld: 721 dager siden forrige trofé for Messi

Etter nesten to års ventertid kan Barcelona løfte et trofé. Siste hinder: Athletic Bilbao i Copa del Rey-finalen i kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her er lørdagens oddstips!

Sist gang Lionel Messi og co. vant en tittel, var etter triumfen i La Liga i 2019.

– Den sportslige nedturen får på mange måter et stempel som vil stå igjen i historieboken med to troféløse sesonger man hadde etter den enorme trofégrossistperioden fra 2009 til 2019, sier Viaplays fotballekspert Petter Veland om en mulig nedtur i finalen.

– Det blir en slik «slå seg på brystet»-greie, å kunne vise at selv i motgang, så kan de løfte et trofé, sier Strive-kommentator Magnar Kvalvik om en mulig opptur.

Se Copa del Rey-finalen mellom Barcelona og Athletic Bilbao på VG+ lørdag klokken 21:30

Som «forrige sesong» er Athletic Bilbao i finalen av Copa del Rey. Den finalen ble faktisk ikke spilt før 3. april i år på grunn av coronapandemien. Real Sociedad ble for sterke og cupmester da.

Aldri før i historien har noen hatt en cupvinnertittel i Copa del Rey som Real Sociedads 19 dager.

Nå får de betydelig tøffere motstand i Barcelona, i en finale hvor begge lag har unngått storlagene Real Madrid og Atlético Madrid på veien. Athletic Bilbao slo ut Levante i semifinalen, mens Barcelona passerte Sevilla, to oppgjør som begge endte 3–2 sammenlagt.

– Skulle Barcelona vinne et trofé på lørdag, så ville det vært et bitte lite plaster på et veldig veldig stort sår. Skulle de tape, vil det være en ny enorm skuffelse denne sesongen sportslig, sier Veland.

Barcelona er store favoritter i oppgjøret, men Athletic har tidvis vært en nøtt for Barcelona i turneringssamenheng.

– Jeg vil si 80/20 i favør Barcelona, men det kan forståvidt kle Athletic det. Jeg tror de trives med at Barcelona er favoritter, der er de som har alt å tape, sier Kvalvik.

– Barcelona har jo et enormt overtak på Athletic over lang tid, men så er det i cupen da – der har det skjært seg mot dem innbyrdes, med supercopaen i 2015 (4–0) og supercopaen i januar, forteller Veland.

VGs tips: Athletic Bilbao - Barcelona.

* Den spanske cupfinalen spilles på La Cartuja-stadion i Sevilla. Begge klubber har gjort fremganger denne sesongen. Nå holder Athletic Club Bilbao i en anonym 11.plass , men de vant den hjemlige Super-cupen i januar - over nettopp Barcelona (3-2).

* Hva gjelder form har baskerne spilt uavgjort i syv av ti siste ligakamper, mens katalanerne har vunnet 16 av 20 siste ligaoppgjør. Det er godt nok til 3.plass i La Liga. Begge innbyrdes ligamøter har Barcelona vunnet.

* Uansett tror vi Bilbao-klubben er dyktige nok til å reise seg når det gjelder. Det betyr at Barcelona-odds til 1,50 i en finale egentlig er for lavt i vår bok. Men så er det det med at Barcelona trolig har flere spillere som kan avgjøre en finale.

* Barcelona-oddsen er 1,50, spillestopp er lørdag kl. 21.25 og finalen kan du følge på VG+.

Rettelse: Det sto først i denne saken at det var 723 dager siden forrige trofé for Messi og Barcelona. Det riktig er 721 dager. Vi rettet feilen kl 13:39.