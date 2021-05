AMOR Y ODIO: En lettet Amor Layouni får kjærlighet av lagkameratene etter første Vålerenga-scoring. Det har ikke bare vært kyss, klapp og klem for svensken så langt i VIF. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Layouni tok grep etter Rolex-storm: − Langt over streken

MOLDE (VG) Etter sitt første mål åpner Vålerenga-stjernen Amor Layouni (28) opp om frustrerende uker, stygge meldinger og hvorfor han har tatt grep om telefonbruken.

Publisert: Nå nettopp

Svensken kom fra Egypt til Vålerenga som en av vinterens store stjernesigneringer i norsk fotball, men hittil har det ikke klaffet helt.

Det startet med et kontroversielt Rolex-oppslag i VG som skapte stor blest.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Så sparket og slo han i sinne etter å ha blitt byttet ut mot Rosenborg i serieåpningen.

Etter en skuffende prestasjon mot Brann i andre serierunde ble han benket mot Kristiansund den 16. mai. Mot Mjøndalen uteble også de avgjørende involveringene.

les også Molde-profil hylles for fair-play – angrer på gesten

Derfor var det en lettet Layouni som nikket inn sitt aller første Vålerenga-mål i 3–2-seieren over Molde torsdag kveld. I pressesonen etter den forløsende scoringen åpner svensk-tuniseren opp om en sesongstart der han har jobbet hardt for å holde motet oppe.

– Jeg kom fra Egypt og hadde ikke spilt så mye fotball. Jeg trodde jeg skulle være der umiddelbart; på topp. Da blir det frustrerende når man kjenner at man ikke er det. Jeg har dvelt litt for mye i de første kampene. Da blir det til at man går inn i en vegg. Det skaper mange følelser og mye frustrasjon, sier Layouni til VG.

Her kan du se hans første scoring for klubben:

– Jeg skuffet meg selv

Det har gitt utslag på VG-børsen: 3 mot RBK og 4 mot både Brann og Mjøndalen.

– Jeg skuffet meg selv. Det var en vekkerklokke. Jeg måtte tenke litt annerledes og være tålmodig, sier Layouni.

Han forklarer i detalj hvordan den mentale tilstanden påvirker spillet på banen:

– Det er veldig frustrerende når man vet at man kan, men man tvinger frem ting. Istedenfor å spille ballen til en lagkamerat, så prøver jeg å utfordre og taper ballen. Det er sånne ting. Man tar annerledes valg enn når man bare spiller fotball ikke tenker. Jeg må bare spille fotball og ikke tenke.

les også Layouni forklarer tilten: – Jeg kom ikke hit for å leke

Etter seriestarten tok Layouni grep om telefonbruken. Han lever nå i en boble og skjermer seg digitalt.

– Jeg har stengt av alle medier. Jeg har bare tenkt på å se på kamper fra 2019 og mine siste kamper, se hva jeg gjør bra og dårlig, få inn følelsen igjen og finne roen igjen. Jeg må ikke tvinge frem ting, men ta det rolig, sier Layouni.

– Masse hat

VIF-vingen trekker frem reaksjonene på Rolex-reportasjen i VG som en av grunnene til at han har valgt å holde seg unna både sosiale og tradisjonelle medier.

– Det var kritikk etter Rolex-greien. Når det deretter ikke går så bra på banen, så blir det sånn, sier Layouni og utdyper:

– Vi fikk ganske mye dårlig tilbakemeldinger. Det har vært langt over streken. Sånn er fotballen. Det finnes mennesker som ikke har noe bedre for seg. Det er bare å stenge av det der og fokusere på fotballen.

– Det er masse hat, beskriver han.

– Angrer du på at du stilte opp i VG?

– Nei, nei. Den saken angrer jeg ikke på. Man må by på seg selv, sier Layouni, som innrømmer at han kan la seg påvirke hvis han får med seg hva folk skriver:

– Jeg må fokusere på laget og meg selv, og ta inn det treneren sier om meg, ikke det folket skriver. De er ikke fotballeksperter.

Nå ber han Vålerenga-fansen om litt tålmodighet:

– Jeg vet at jeg kommer til å begynne å spille bra fotball. Det er ingen tvil. Men jeg må bare ta det rolig.