Vardys party raknet etter Schmeichel-tabbe

(Leicester-Tottenham 2–4) Jamie Vardy (34) gjorde «alt» selv da Leicester var i ferd med å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League, men så gikk alt galt.

Chelsea rotet borte mot Aston Villa (tapte 1–2), og dermed lå veien til topp fire-plassering åpen for Leicester.

Jamie Vardy sørget for 2–1-ledelse til Leicester, men en tabbe/et selvmål av Kasper Schmeichel og to mål fra innbytter Gareth Bale gjør at Chelsea og Liverpool hører hjemme i Champions League neste sesong.

To ganger skaffet Jamie Vardy straffespark til hjemmelaget, etter å ha tatt med midtstopperne Toby Alderweireld og Davinson Sánchez på hver sin løpetur.

Leicester-spissens trommestikker gikk rett og slett for fort for Tottenham-duoen.

Jamie Vardy skuffet ikke foran 8000 tilskuere på King Power Stadium. Han satte begge straffene selv.

Men det siste kvarteret ble et mareritt for Leicester, som med seier hadde sikret fjerdeplassen i Premier League.

Harry Kane utlignet til 1–1 for Tottenham, og ble toppscorer i Premier League med 23 mål. Det er tredje gang han stikker av med toppscorertittelen

