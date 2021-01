MANCHESTER UNITED-HELTER: David Beckham (t.v.) og Phil Neville fikk mye å juble for da de spilte for Manchester United. Nå håper de å gjenskape suksessen i Florida. Foto: Phil Noble / PA Wire

David Beckham henter Phil Neville til MLS

Phil Neville (43) får sin første trenerjobb i herrefotballen. Nå skal han lede Inter Miami - klubben som eies av hans gamle lagkamerat David Beckham (45).

Det bekrefter Inter Miami på sine nettsider mandag ettermiddag.

De to slo gjennom på 1990-tallet for Manchester United som en del av berømte «Class of 92», sammen med Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville og Nicky Butt.

– Jeg har kjent Phil siden vi var ungdommer i Manchester United-akademiet. Vi deler fotball-DNA etter å ha blitt trent av noen av de største i fotballen, og det er de verdiene jeg vil ha i denne klubben, sier David Beckham om sin gamle venn, lagkamerat og nye trener.

Som spillere spilte de totalt 273 kamper sammen for Manchester United og England. De to hadde stor suksess som spillere og var med på å vinne totalt tolv trofeer sammen, inkludert Premier League, Champions League og flere cuper.

Nå håper de å gjenskape suksessen i USA.

CLASS OF 92: Fra venstre: Paul Scholes, Phil Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs, David Beckham og Gary Neville. Foto: NEIL HALL / X02954

Neville tar over et Inter Miami-lag som i 2020 hadde sin aller første sesong i MLS. De imponerte i debutsesongen sin og tok seg blant annet videre fra grunnserien til sluttspillet.

Neville har ledet det engelske kvinnelandslaget siden 2018, og ledet løvinnene til 4. plass i VM i 2019. Han var i 2015 innom herrefotballen som trener da han var midlertidig manager for klubben Salford City.

Tidligere mandag bekreftet Det engelske fotballforbundet (FA) at Neville gir seg som England-trener. Fra før var det klart at han skulle gi seg til sommeren, men ettersom Inter Miami-muligheten dukket opp, ble det en tidligere avskjed enn planlagt.

Neville vant 19 av sine 35 kamper som England-trener.

MERITTERTE HERRER: Her jubler David Beckham sammen med Phil Neville for scoring i en privatlandskamp mot Kroatia i 2003. Foto: Erik Hannemann

– Phil har massevis av erfaring fra fotballen, som spiller og trener på både klubbnivå og internasjonalt. Gjennom karrieren sin har han jobbet med noen av de beste managerne og spillerne. Jeg kjenner hans kvaliteter som person, hans verdier, lojalitet og ærlighet, i tillegg til hans energinivå og arbeidsmoral. Alle som har jobbet med Phil vet at han er en leder av natur, og jeg tror dette er det rette tidspunktet for ham å komme hit, sier Beckham.

– Jeg er overlykkelig over å ha fått muligheten til å trene Inter Miami. Dette er en veldig ung klubb med mye potensiale og positive sider. Jeg er opptatt av å utfordre meg selv, spillerne og alle rundt meg, og bygge en fotballkultur vi alle kan være stolte av, sier Neville.

Tidligere mandag annonserte Inter Miami at de også har ansatt Chris Henderson som sportsdirektør. Han har tidligere hatt samme rolle i Seattle Sounders som gjennom årene har blitt et av de mestvinnende lagene i USA.

I Inter Miami-troppen får Neville flere profiler å jobbe med, som tidligere Juventus- og Napoli-spiss Gonzalo Higuain, og verdensmester fra 2018 Blaise Matuidi.

