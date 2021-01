ADVARES: Liverpool og Manchester United er to av klubbene som har vært nevnt som deltagere i en mulig europeisk superliga. Nå trues de av FIFA. Foto: MICHAEL REGAN / X01348

FIFA advarer gigantene: Truer med utestengelser

Det har lenge vært spekulert i at storklubber i Europa ønsker å opprette en egen superliga. Nå truer FIFA med å utestenge spillere og lag som deltar i en slik turnering.

Det går frem av en uttalelse fra FIFA, signert av Gianni Infantino, FIFA-president, og lederne av de kontinentale fotballforbundene torsdag.

«FIFA og de seks kontinentale forbundene vil nok en gang gjenta og sterkt understreke at en slik konkurranse ikke vil bli anerkjent. Enhver klubb eller spiler som deltar i en slik konkurranse, vil derfor ikke få delta i noen konkurranser organisert av FIFA eller de kontinentale fotballforbundene», heter det i uttalelsen.

FIFA arrangerer VM og klubb-VM, mens de kontinentale forbundene står bak for eksempel EM og Champions League/Europa League her i Europa.

VG har tidligere skrevet om hvordan de største klubbene i Europa har sett på mulighetene for å lage en superliga på tvers av nasjonene. Giganter som Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Bayern München, Juventus, Chelsea, Arsenal, PSG, Manchester City, Liverpool og AC Milan har vært involvert.

MAKTKAMP: Gianni Infantino er leder av FIFA, mens Florentino Perez er president i Real Madrid. Foto: MAHMOUD KHALED / EPA

Sky Sports skrev i høst at flere av de største engelske klubbene deltok i samtaler om en ny superliga.

Josep Maria Bartomeu, som gikk av som Barcelona-president i høst, sa for noen måneder siden at Barcelona hadde akseptert å delta i en europeisk superliga. Han sa at en slik turnering vil sikre klubbens økonomi å vokse.