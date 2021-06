Molde-debutant Oliver (19) «frikjent» etter absurd selvmål: − Han har et sterkt hode

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord-Molde 1–3) Med første- og andrekeeperen på skadelisten var Oliver Petersen (19) plutselig på plass i Molde-buret.

Han ble ikke akkurat spilt god av scoringsfenomenet Kristoffer Haugen i 3-1-seieren over Sandefjord, en trepoenger som kostet skader på playmaker Magnus Wolff Eikrem og hurtigtoget Erling Knudtzon.

Molde fikk revansj etter å ha tapt begge oppgjørene mot Sandefjord i fjor, men en sjelden selvmål-variant ødela muligheten for «smultring» i Oliver Petersens eliteseriedebut.

Petersen, som fra før har noen A-lagsminutter i cupen (mot Sunndal) på CV-en, forlot målområdet for å gjøre seg spillbar, men tilbakespillet fra Haugen måtte han se langt etter.

Forgjeves løp Molde-keeper for å avverge 1–1-utligningen. Kristoffer Haugen forklarer det absurde baklengsmålet på denne måten:

– Ballen spratt opp akkurat i det den kom mot meg. Det er kjipt når sånt skjer, men hadde dette skjedd 100 ganger til, hadde den ikke gått inn, sier Kristoffer Haugen til VG.

– Vi ville gjerne holde nullen for Olivers del i dag, men jeg synes han klarte seg fint bak der, legger han til.

NULLEN SPRAKK: Oliver Petersen Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Oliver Petersen ble umiddelbart «frikjent» av Discoverys ekspert Joacim Jonsson, som slo fast at 19-åringen var uten skyld.

Debutanten fra Siggerud, som har imponert i Molde og som før sesongen fikk ny kontrakt ut 2024-sesongen, var ellers trygg og god i Sandefjord.

– Det er utrolig kult. Dette er en drøm som går i oppfyllelse, sier Petersen til VG.

– En ripe i lakken

Han erkjenner at baklengsmålet ødelegger litt av godfølelsen, men samtidig er han fornøyd med måten både ham og laget slo tilbake.

– Det er en ripe i lakken, men ellers synes jeg at jeg gjør en helt grei gjennomføring.

– Jeg håper det blir blomster på døra fra Haugen for den i kveld, ler Petersen videre.

Trener Erling Moe fikk keeperdilemmaet servert etter gårsdagens trening i Molde. Da måtte Andreas Linde halte av feltet. I tillegg er reservekeeper Mathias Eriksen Ranmark ute med skade, og Alex Craninx er på utlån til LSK.

Moe lot seg imponere over hvordan 19-åirngen taklet å plutselig skulle bli kastet til ulvene.

– Jeg synes Oliver viser det jeg trodde han kom til å gjøre. Han er balansert og har et sterkt hode. Han er rolig og trygg, selv om han fikk seg en smell på baklengsmålet, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

– Hva forteller det deg?

– Det forteller at han er på god vei til å ta ytterligere steg. Slike svar får man når han blir kastet ut i det. Dette er en keeper vi har hatt stor tro på lenge, og en vi håper skal bli førstekeeper hos oss en dag, sier Moe, som forteller at det enda er for tidlig å slå fast hvor lenge førstekeeper Andreas Linde vil være ute.

Blitt storscorer

Kristoffer Haugen hadde en kroppsdel med i det meste på Release Arena. Før selvmålet headet han inn 1–0 til Molde, og etter selvmålet og Ohi Omoijuanfos 2–1 brukte Haugen utsiden av hodet igjen - og dermed 3–1 til Molde.

Det var Haugens tredje og fjerde scoring riktig vei denne sesongen.

– Jeg vet ikke hva som skjer, men ballen søker hodet mitt hver gang. Jeg håper jeg kan plusse på flere, men å opprettholde dette snittet er nok vanskelig, sier Kristoffer Haugen til VG.

Hans Erik Ødegaards Sandefjord var fullt på høyde med Molde i store deler av oppgjøret, men i første halvdel av annen omgang viste Erling Moes Molde hvem som er best. Det tre poengene gjør at Molde henger med helt i toppen.

Erling Moe likte godt det han fikk se etter hvilen. Det mener han var helt avgjørende etter opplevelsene Molde har hatt de siste kampene.

– At jeg var forbanna etter førsteomgangen kan man gjerne si. I de siste kampene har det vært gjennomgående med flere personlige feil som gir konsekvenser. Vi hadde en strålende åpning på kampen, men så spredde det seg litt usikkerhet etter baklengsmålet. Derfor var det godt for oss å få en såpass god andreomgang og å ta med oss alle poengene.