Kommentar

Fotball kan ikke bli finere

Av Trond Johannessen

DYP RESPEKT: Romelu Lukaku og Belgia tok poengene fra Danmark og Kasper Schmeichel, men Christian Eriksens hjertestans samlet de to lagene. Her gir to av Eriksens venner hverandre en god klem etter kampen. Foto: STUART FRANKLIN / X01348

KØBENHAVN (VG) (Danmark – Belgia 1–2) Kan fotball bli særlig mektigere? Tvilsomt.

Kan fotball være mer samlende? Tror ikke det.

Danmark tapte, nasjonen vant og fotballen seirer når spillere fra begge lag går rundt i Parken og omfavner hverandre etterpå.

Keeper Kasper Schmeichel får mange og lange klemmer, fra Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne og Leicester-lagkompisen Youri Tielemans. Landslagssjef Hjulmand snakker lenge med Lukaku, selvsagt handler det om belgierens nære venn Christian Eriksen, og kanskje litt om respekten han rett etterpå uttrykte for det Danmark hadde levert etter noen ekstremt vanskelige dager.

Danskene var «røde og hvide» hele dagen, i nesten 30 grader, det elleville koket fortsatte utenfor stadion og villere skulle det bli.

Mye villere.

Den ærverdige fullformatavisen Politiken brukte hele førstesiden på å forklare at måten spillerne har fremstått på de siste dagene har ført til at landslaget endelig er blitt som slagordet, «En del av noget større», ofte skjelt ut som en floskel.

Parken sang nasjonalhymnen høyere enn noen gang, om at gamle Danmark alltid skal bestå og fotball-landslaget beviste at det har planer om det samme.

Mektige Belgia, ranket som verdens beste lag, ble truffet av en enorm dansk vindmølle, av et elektrisk publikumshav som med alle sine følelser dyttet 11 mann foran seg.

Belgierne så sjokkerte ut, og det smalt med en gang. Etter ett minutt og 38 sekunder. Og kom ikke å si at Christian Eriksen ikke var en nøkkelspiller igjen, der han lå på sykehuset noen hundre meter unna, rett over folkets park, Fælledparken.

Mentalt var Eriksen overalt på banen, hver eneste spiller hadde ham med seg. Han dyttet Pierre-Emile Højbjerg frem for å rive til seg en belgisk feilpasning, Højbjerg fant Yussuf Poulsen med en Eriksen-pasning og den danske playmakerens ånd lå over avslutningen også; Poulsen la ballen til rette og dundret den langs bakken i lengste hjørne bak Thibaut Courtois fra Real Madrid.

Det regnet øl over pressetribunen, Parken brøt lydmuren sin, dette var som hentet ut av en film, et eventyr. Spillerne skrek ut sin glede, noen få meter unna der de sto og gråt for noen dager siden, der hjertet til Christian Eriksen stoppet.

Nå slår et samlet fotballhjerte for ham. «Hele Danmark er med dig», het det fra tribunen da publikum talte ned til minutt nummer 10. Samtlige der inne klappet sine lykkønskninger i retning Danmarks nummer 10.

Med- og motspillere, side om side, for å si det på Parken-språket. Kjempene Simon Kjær og Romelu Lukaku sto tett sammen og klappet. Så kriget de videre. Fotball kan ikke bli finere.

Den danske elskverdigheten varte bare det ene minuttet. Så var det fullt kjør igjen, de røde fosset frem fra alle kanter, venstrekanten Joakim Mæhle, høyrekanten Daniel Wass, Barcelonas Martin Braitwaithe, Yussuf Poulsen og ikke minst var nye, uredde, dribleglade og uforutsigbare Mikkel Damsgaard på 20 år strålende.

Det var en av de beste omgangene Danmark har levert på lang tid, og kanskje greide de ikke å styre begeistringen over alt de fikk til. Kanskje ble de i overkant ivrige etter å jage belgierne i den sterke varmen, kanskje var det kreftene som røynet på etter hvert.

Romelu Lukaku rev seg stadig oftere løs, og selv om Danmark gikk til pause med ledelse, var det også med en følelse av at 2. omgang ville se litt annerledes ut. Den ble ikke svekket da Belgia innså at de ikke hadde noe annet å gjøre enn å kaste innpå Kevin De Bruyne, akkurat tilbake etter den stygge smellen i Champions League-finalen.

Det forandret alt.

De Bruyne og Lukaku sammen ble for mye for Danmark, 1–1-målet var et mesterverk, matchvinnerscoringen nådeløs, men De Bruyne viste at han ikke er det da han tonet ned feiringen. Fint det, også.

I PARKEN: Trond Johannessen

Danmark ga seg ikke, Parken ga seg ikke, noen bytter, nye krefter, nytt håp. Ett poeng hadde betydd så mye, og det skilte så lite da Martin Braitwaithe nikket i kryss-stolpen.

Filmen fikk ingen happy ending, det var ikke et sportslig eventyr.

Men det var et menneskelig eventyr, innrammingen kanskje den mektigste i dansk fotballhistorie.

Et takknemlig publikum står igjen og hyller sine. Mandag kommer 25.000 tilbake for å lage en ny magisk kveld. Danmark er tvunget til å slå Russland og nå trengs god målforskjell for at det danske laget fortsatt skal være en del av EM.

Uansett er de blitt en del av noget større.