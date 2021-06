RØDT KORT: Marcus Danielson ble utvist mot Ukraina i tirsdagens åttendelsfinale i fotball-EM. Foto: Stu Forster / POOL / GETTY POOL

Beklaget etter rødt kort: − Jeg håper han kommer seg raskt tilbake

Marcus Danielson (32) pådro seg rødt kort mot Ukraina i åttedelsfinalen av fotball-EM. Etter kampen beklaget han til ukraineren - som fikk en alvorlig leggskade i sammenstøtet.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Nå nettopp

– Hensikten min var definitivt ikke å skade han, sier han til Aftonbladet.

Danielson skulle klarere ballen, og taklet ukrainske Artem Besedin i samme slengen. Dermed måtte han forlate banen med rødt kort i tirsdagens åttedelsfinale.

Ukraineren ble skadet i taklingsforsøket.

– Jeg håper han kommer seg raskt. Han snakker ikke engelsk, så lagkapteinen måtte oversette, og det hørtes ut som om han godtok unnskyldningen min, sier Danielson.

Sverige tapte kampen 1–2 etter ekstraomganger, og er dermed ute av europamesterskapet.

Det er stor uenighet om Danielson burde fått rødt kort eller ikke, men spilleren selv forstår dommerens avgjørelse.

– Jeg har sett det i reprise, og det ser ikke bra ut i det hele tatt. Kneet hans bøyes bakover. Dommerne brukte VAR og kom til at det var et rødt kort, så er det nok det, selv om det for øyeblikket føles litt urettferdig, sier han.

Midtstopperen ble på mange måter syndebukken for Sveriges EM-exit, ettersom Ukraina scoret 2–1-målet etter utvisningen. Likevel står lagkameratene ved hans side.

– Vi har gitt ham en klem, sier Sebastian Larsson.

– Vi vinner og taper som et lag, sier Dejan Kulusevski.

Kvartfinalene i EM: Fredag 2. juli: Sveits - Spania kl. 18:00 – NRK 1 Belgia - Italia kl. 21:00 – TV 2 Lørdag 2. juli: Tsjekkia - Danmark kl. 18:00 – TV 2 Ukraina - England kl. 21:00 – NRK 1 Vis mer

Danielson selv tar tapet svært tungt:

– Det føles selvfølgelig tungt. Jeg ønsket å være på banen og hjelpe laget. Det føltes som om vi var i god posisjon til å vinne kampen, i stedet tapte vi den. Det var definitivt ikke den avslutningen jeg ønsket på EM.

PS! England møter Ukraina i EM-kvartfinalen.