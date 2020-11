Kommentar

Kan fort bli kritisk: Hvor mye gidder Lagerbäck?

Av Leif Welhaven

Lars Lagerbäck er presset foran landskampene i november. Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI / X07045

Hvis en fotballtrener virkelig mener at litt av prestasjonsmiljøet i jobben er «rasert», krever det sin motivasjon å gjenreise det i en alder av 72 år. Spørsmålet er hva som skjer dersom november blir tung for Lars Lagerbäck.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den ønskede endestasjonen for Norges Fotballforbunds samarbeid med den meritterte svensken finner sted i desember 2022. VM i Qatar avsluttes bare et drøyt halvår før Lagerbäcks 75-årsdag, en milepæl som overskrider den normale pensjonsalderen her til lands med åtte år.

I en hvilken som helst jobb krever det sitt å skulle holde på så lenge. Men i en så utsatt posisjon som å være topptrener i fotball, tilhører en slik stamina sjeldenhetene. En voldsom motivasjon er en absolutt forutsetning for at et slikt prosjekt skal lykkes.

les også Johansen snakket ut med Sørloth etter uttalelse: – Kom helt feil ut

Ingen andre enn Lagerbäck selv kan svare på hvordan det egentlig står til med motivasjonen, etter kombinasjonen av den smertefulle EM-nedturen og offentligheten rundt det påfølgende bråket med Alexander Sørloth.

Men det er flere forhold rundt hvordan landslagssjefen har håndtert konflikten, ikke minst på mandagens pressekonferanse, som gir grobunn for noen refleksjoner.

Særlig tydelig fremstod følgende paradoks: Jo flere ganger Lagerbäck understreket hvor mye han hadde lagt den betente saken bak seg utad, desto tydeligere ble inntrykket av at han overhodet ikke er ferdig med den.

les også Lagerbäck langer ut mot lekkasjer: – Amatører

Det er åpenbart ikke måte på hvor tungt det falt sjefen for brystet at offentligheten fikk vite om hva som ble sagt i en uenighet mellom ham og en misfornøyd spiss. Uten å lese altfor mye ut av kroppsspråk og tonefall, virket ikke dette som en sjef med blikket rettet fremover.

Om saken som han visstnok hadde bestemt seg for at han ikke skulle kommentere noe mer, valgte Lagerbäck å trekke frem påstander om amatørskap, mangel på profesjonalitet og en bekymring for skader på et miljø som skal oppnå noe. Alt som en konsekvens av at et stykke informasjon kom ut.

Om dekningen av en konflikt det visst er bestemt at skal være ute av verden, lirte den ikke-kommenterende svensken av seg at den var basert på tolkninger og spekulasjoner. I neste øyeblikk var visst dekningen ikke feil, men problemet var at den ikke var i overensstemmelse med hans egen virkelighet, eller noe i den dur.

les også Sørloth om landslaget, Solskjær-praten og Champions League-debuten

Jaja.

Selvsagt er Lars Lagerbäck i sin fulle rett til å reagere på noe han misliker om han ønsker, og det er til å forstå at det oppleves som ubehagelig at det ikke forble hemmelig hvordan han kranglet med Sørloth om hva som gikk galt mot Serbia.

Men det er noe med energibruken hans på dette, i en tid da det er mye å rette opp på banen, som fremstår litt merkelig. På samme vis kan man undres over proporsjonene i reaksjonen hans på et tidligere stadium, da Lagerbäck trakk frem om Sørloth at «etter 30 år i internasjonal fotball har jeg aldri opplevd at spillere har gått over grensen på denne måten».

Det er ingen enkel oppgave å være fotballtrener, og den tidsavgrensede kontakten kan gjøre landslagstrenerjobben ekstra vanskelig. Og kanskje blir det enda mer krevende når vi får frem flere stjerner i store klubber, som kan ha referanser og preferanser som kan være utfordrende, enn det han opplevde i starten av Norge-jobben.

Uansett er både press og presse blant det en landslagssjef må takle, i en verden som ikke nødvendigvis er så strømlinjeformet og kontrollerbar som Lars Lagerbäck ønsker seg.

Men først og fremst må han synes at det er givende og artig å trene Norge i årene som kommer, og da tyder mye på at det er behov for noen skikkelige oppturer snart.

For det kan bli skikkelig grått og trått å ta fatt på en ny giv under dagens ledelse, dersom også november blir en nedtur for det norske A-landslaget. Da kan det fort bli kritisk.

Publisert: 03.11.20 kl. 19:30