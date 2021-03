Kommentar

Endelig kan Solbakken konsentrere seg om det han er ansatt for – vinne viktige fotballkamper

Av Knut Espen Svegaarden

I GANG: Ståle Solbakken på sin første dag med landslagstroppen. Foto: Geir Olsen, NTB

Da Ståle Solbakken sa ja til å bli norsk landslagssjef for tre og en halv måned siden ante han neppe hvilke problemer han skulle stå overfor – allerede før den første kampen var spilt.

Ikke nok med at forventningene er store, siden Solbakken har overtatt det mest spennende, norske landslaget på nærmere 20 år: Som den første landslagssjefen i moderne tid måtte Solbakken håndtere situasjoner og temaer på en måte som ingen norsk landslagssjef hadde gjort før ham.

Spillerlogistikk: Landslagssjefen fikk ikke anledning til å møte en eneste en av spillerne han skulle jobbe med de neste årene – før tre dager før den første kampen. Det har ikke skjedd før, i hvert fall ikke på siste 50 årene.

Innreiseregler: Først tre dager før den første landskampen, visste landslagssjefen hvilke spillere han kan disponere. Grunn: Corona, inn- og utreiseregler er forskjellig i mange land i Europa. Lars Lagerbäck fikk så vidt kjenne på temaet helt mot slutten av sin karriere, ellers har dette vært en helt ukjent problemstilling for norske landslagssjefer.

VM-boikott: Som den første landslagssjefen i norsk fotballhistorie, måtte Ståle Solbakken konsentrere seg om helt andre ting enn å sette sammen en tropp spillere til sine første kamper. Han skjønte alvoret av en mulig boikott av VM i Qatar, satte seg grundig inn i saken, snakket med mennesker på begge sider – og ble NFFs ansikt utad i debatten.

Det var slitsomt å stå i, men det var viktig, og det skadet i hvert fall ikke Solbakken. Tvert imot fikk han mange gode ord for måten han fremsto på, uredd og klar. Boikott eller ikke – Solbakken viste i hvert fall at han sto støtt, at han ikke tok lett på temaet, at han ikke overlot det til den politiske delen av Norges Fotballforbund.

På det sportslige plan måtte han ta stilling til både mediesjef og landslagskaptein – før han tok ut sin første tropp. Og med all usikkerheten rundt hvem som fikk lov til å spille i hvilket land uten å få karantene ved returen, endte Solbakken med å ta ut tidenes største landslagstropp.

Søndag ledet han sin første trening. Det må ha vært en befrielse å ta på seg treningstøy og være utendørs, omgitt av mennesker han selv har valgt, etter måneder foran en PC, virale møter med spillere og støtteapparat.

Nå gjenstår det å komme godt i gang, og også her er utgangspunktet Solbakken har fått veldig annerledes enn forgjengerne, uten en eneste kamp å øve seg i:

Solbakken starter karrieren som landslagssjef med en kvalifiseringskamp – den første i en kvalifisering.

Forgjengerne startet helt annerledes:

Lars Lagerbäck (2017) hadde sin første kamp midtveis i en kvalifisering som allerede var kjørt.

Per-Mathias Høgmo (2014) hadde også sin første kamp midtveis i en kvalifisering som allerede var kjørt.

Drillo (2009) startet sin andre periode som landslagssjef med to treningskamper.

Åge Hareide (2004) startet sin karriere som landslagssjef med åtte (!) treningskamper.

Nils Johan Semb (1998) fikk én treningskamp høsten 1998 før han startet på en EM-kvalik.

Drillo (1990) startet sin første periode som landslagssjef med to treningskamper.

Så absolutt alt rundt Ståle Solbakkens start som norsk landslagssjef er annerledes enn forgjengerne de siste 30 årene.

Det eneste positive er at den første kampen er mot kvalik-gruppens svakeste lag, Gibraltar – nummer 195 på FIFA-rankingen.

Det skal og bør gi Ståle Solbakken en flygende start på VM-kvalifiseringen – tross alle problemene i forkant.

Så langt har han taklet jobben over all forventning.