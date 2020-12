ENDELIG UTE: Tirsdag er Ståle Solbakken ute av karantene. Her er han fotografert utenfor hjemmet sitt Foto: Tore Kristiansen / VG

Solbakken har fått bot på 20.000 kroner

Ståle Solbakken (52) har godtatt sin straff for brudd på karanteneplikten.

Det opplyser Norges nye landslagssjef til VG.

– 20.000 i bot godtatt av meg nå etter telefon fra politiet, sier Solbakken tirsdag formiddag.

Mandag opprettet Innlandet politidistrikt sak mot Solbakken for karantenebrudd etter at han først var til stede på kampen mellom HamKam og Lillestrøm søndag ettermiddag, og deretter gjorde et intervju med TV 2 på Ullevaal stadion mandag formiddag.

Solbakken ankom Norge fra København på formiddagen lørdag 28. november. Han opplyser til VG at han er ute av karantene tirsdag klokken 13.00.

Men allerede søndag hevder Solbakken at han trodde han var ute av karantene.

– Jeg beklager veldig mye. Jeg handlet i god tro. Jeg trodde faktisk jeg landet fredag. Det har skjedd veldig mye. Jeg telte med fredag formiddag, så da har jeg telt at jeg var ferdig på søndag. Jeg har ikke prøvd å lure noen. Jeg har rett og slett ikke vært smart nok, sa Solbakken til VG mandag.

Solbakken regnet ti dager istedenfor ti døgn og trodde dermed han karantenen var over tidsnok til HamKam-kampen søndag.

– Jeg er kanskje litt glemsk, det kan jeg innrømme, sier han.

Mandag kveld fulgte han nøye med på oppgjøret mellom Vålerenga og Rosenborg samtidig som han fikk vite hvilke motstandere laget hans skal møte i den kommende VM-kvalifiseringen.

