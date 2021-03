Norge fikk tyrkisk pepper – Solbakken kaller scoring «katastrofe»

MÁLAGA (VG) (Norge – Tyrkia 0–3) Marerittstart, markeringsfeil, drømmescoring og utvisning da Ståle Solbakken (53) strøk sin første virkelige prøve som norsk landslagssjef.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er gutter mot menn, lyder dommen fra tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal i VGTV-studio.

– Det kunne ikke blitt mørkere, sier John Arne Riise.

– Feilen er at vi er altfor lite kyniske, oppsummerer Solbakken til TV 2.

Han stilte med nykomponert forsvarsfirer – tre endringer i de bakre rekker fra 3–0-seieren over Gibraltar – og allerede etter fire minutter var de spredd for alle vinder.

les også Norge med ny Qatar-markering: – Prøver å legge på litt

Et i utgangspunktet etablert norsk forsvar gikk i oppløsning: Stian Gregersen støtet på etterskudd opp i en møtende spiss; både Julian Ryerson og Kristoffer Ajer halset etter Yusuf Yazici på venstrekanten; innlegget hans traff bare luggen til Ajer og endret retning; og Ozan Tufan plasserte inn åpningsmålet.

Både Alexander Sørloth, med et knallhardt stolpeskudd, og Mohamed Elyyounoussi, med en avslutning like utenfor, fikk store muligheter for Norge.

Men tyrkerne viste hvilken effektivitet som kreves på toppnivå.

Like før halvtimen var spilt utnyttet de nok en gang svakt norsk forsvarsspill: Leicester-stjernen Çağlar Söyüncü snek seg unna markeringen til både Ryerson og Ajer og stanget inn 2–0.

– Corneren er katastrofe. Det har vi trent mye på. Alle cornerne kom på bakre stolpe. Vi satte våre største folk der. En skikkelig lærepenge, sier Solbakken til TV 2.

Om det første og andre baklengsmålet kunne vært unngått, var det lite å si på det tredje: Tufan plasserte vakkert inn sitt andre for kvelden med en perleavslutning fra 20 meter.

forrige

















fullskjerm neste

Sørloth og Erling Braut Haaland fikk hvert sitt mål annullert for offside. Trønderen hadde også en farlig heading i sltuten av andre omgang, men Dortmund-stjernen kom seg ikke til en eneste målsjanse.

En mørk norsk kveld nådde sitt bunnpunkt da innbytter Kristian Thorstvedt, som VG kåret til banens beste mot Gibraltar, fikk direkte rødt kort for å ha satt knottene i ankelen på Caner Erkin.

– Vi får også noen slag i ansiktet. Stolpeskuddet til Alex, sjansen til Moi. Det er litt det jeg så på tv før jeg kom inn her. Når det brenner, så brenner det. Det er litt forskjellen på lagene, sier Solbakken og sikter til besluttsomheten i begge bokser.

– Vi må sørge for å ta de tre poengene på tirsdag, så ikke utgangspunktet før sommeren er helt håpløst, fullfører han om samlingens siste kamp borte mot Montenegro.

VG kommer tilbake med mer!