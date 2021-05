Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

Brann og Sandviken vil slå seg sammen

Neste sesong blir Brann mest sannsynlig å se i Toppserien.

VG meldte tidligere fredag at Sandviken og Brann vil danne et nytt kvinnelag til elitesatsing i 2022. Håpet er at det skal spilles i Brann drakter. Dette bekrefter Branns styreleder Birger Grevstad på et pressemøte fredag.

– Intensjonen er å få det på plass til neste sesong i Brann-drakter. Vi skal se på hvordan vi skal organisere dette. Vi ser veldig positivt på dette, sier sier Grevstad til VG.

Sandviken endte sist sesong på fjerdeplass i Toppserien.

– Vi har tro på å gjøre dette med SK Brann, sier Pål Hansen, styreleder i Sandviken, til Bergens Tidende.

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, sier det foreløpig ikke ligger noen konklusjon. Da VG intervjuet Johannesen om Brann ville danne et eget kvinnelag i 2019, var klubben mer tilbakeholden til dette.

På Branns medlemsmøte 9. juni står kvinnelag som et av punktene.

– Vi har informert medlemmene på årsmøtet, vi har hatt møte med medlemsutvalget og fått «go» for å jobbe med kvinnesatsing, sier Grevstad.

Arna-Bjørnar har også hatt diskusjoner med Brann om mulig kvinnesatsing.

– Det har vært litt dialog. I går kveld fikk jeg telefon om at vi ikke var en del av planene med Sandviken og Brann, sier styreleder Frank Arne Strømstad.

– Hvordan ser du på at Sandviken og Brann ønsker å slå seg sammen?

– Vi skal ha samme satsing som før, og har ambisjoner om å produsere flere landslagsspillere som før. Vi ser på dette som at Sandviken får et nytt navn, sier Strømstad.

Han legger til at det kan bli aktuelt å diskutere et samarbeid med Brann på et senere tidspunkt.

Tidligere denne uken skrev VG at Viking og Avaldsnes var i dialog om et lignende samarbeid. Rosenborg og Trondheims-Ørn har også tidligere gjort en lignende avtale.

Rettelse: VG skrev først at «Brann og Sandviken slår seg sammen». En endelig konklusjon og formaliteter gjenstår. VG har rettet til «Brann og Sandviken vil slå seg sammen». Endringen ble gjort klokken 9:11, 7. mai 2021.