KLOPP OG MANÉ: Sadio Mané har vært en sentral brikke i Jürgen Klopps tid i Liverpool. Foto: Laurence Griffiths / POOL / GETTY POOL

Klopp om Mané-situasjonen: − Vi vil løse det

Sadio Mané ville ikke ta Liverpool-manager Jürgen Klopp i hånden etter seieren borte mot Manchester United, men tyskeren er klar på at han ikke vil gjøre noe større ut av det.

Publisert: Nå nettopp

Allerede kort tid etter kampslutt ble Klopp spurt om hendelsen. Liverpool-manageren svarte da at han hadde vraket Mané fra start til fordel for Diogo Jota på kort varsel og uten å ha gitt en forklaring på hvorfor til Mané.

På fredagens pressekonferanse før Liverpools bortekamp mot West Bromwich søndag, ble hendelsen igjen et tema.

– Fotball er et spill med mye følelser. Alle forventer at vi hele tiden skal kontrollere følelsene våre, men det blir ikke alltid slik. Det har skjedd meg som spiller og det har skjedd med andre spillere jeg har vært trener for. Vi har ikke hatt mulighet til å snakke om det, men vi vil gjøre det og alt vil være fint, sier Klopp, og fortsetter:

– Vil du at slike ting skal skje? Nei. Det er ikke første gang det har skjedd, og det er sannsynligvis ikke siste gang, sier tyskeren.

Klopp eksemplifiserer det med at han selv, som spiller, gjorde mye «sinnssykt».

– Og jeg er en helt vanlig fyr. Vi vil snakke om det og vil løse det. Det er alt, sier Klopp.

– Hvis noen viser meg respekt fem millioner ganger, men så ikke gjør det én gang, hva er viktigst? Verden er i en situasjon hvor den ene gangen blir gjort større enn nødvendig, mener han.

For Liverpool venter nå tre svært viktige kamper mot West Bromwich, Burnley og Crystal Palace. Vinner de alle, vil de ha svært gode muligheter til å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League.

– Disse tre kampene kan gi et ekstremt positivt utfall. Vi vet det. De fleste lagene i verden kjemper hele året for å kunne ha det i egne hender å gå til Champions League med tre runder igjen. Vi er blant dem. Selv om sesongen har vært full av forskjellige utfordringer, så har vi nå denne muligheten. Det er bra, men vi tar ikke det andre steget før vi tar det første. Vi restituerer nå og fokuserer på West Bromwich-kampen, og så får vi se hva utfallet blir der. Hvis vi kan klare det, så ville det vært veldig bra, sier han.

– Når jeg er involvert, så er det stort sett spenning til siste slutt. Jeg kan ikke huske mange sesonger hvor ikke har spilt for noe de siste kampene. Det er spennende.