Johan Lædre Bjørdal (34) legger opp

Johan Lædre Bjørdal gir seg etter 18 år som profesjonell fotballspiller. Egersunderen kan se tilbake på tre A-landskamper og flere hundre kamper i Eliteserien.

– Det er veldig spesielt å ha tatt valget. Det er det faktisk, sier Lædre Bjørdal til VG, mens datteren leker i bakgrunnen.

Han forteller at han har vært gjennom en prosess etter at han avsluttet kontrakten med Vålerenga i januar.

– Jeg har holdt på med dette i nærmere 20 år. Det er rart, forteller midtstopperen, som blant annet er kjent for sine lederegenskaper, duellkraft og profesjonalitet.

– Hva ble avgjørende?

– Det er totalpakken. Jeg blir 35 år i morgen. Jeg har lurt på om jeg skal gjøre noe annet. Det har vært viktig for meg at helsen min er bra når jeg sluttet å spille fotball. Det har aldri vært et poeng for meg å skvise ut noen ekstra år. Jeg vil kunne leke med barna. Nå føles det greit, men det er rart. Jeg har spilt fotball siden jeg har kunnet stått på to ben.

Etter det VG kjenner til, har Lædre Bjørdal hatt tilbud fra flere eliteserieklubber de siste månedene. Han bor fortsatt i Oslo.

– Jeg har to unger nå. Jeg har en sønn på syv uker og en datter på 2,5 år. Det har litt med det å skulle flytte på seg nå, også. Jeg har en samboer fra Bodø. Planen er at vi skal opp dit etter hvert, forteller rogalendingen som har en bachelor i idrett og to år med anatomi og fysiologi fra Universitet i Bodø og Oslo som han har tatt ved siden av fotballen.

