Pep Guardiola om Ødegaard: − Kjenner ham veldig godt

(Arsenal - Manchester City 0–1) Etter seieren mot Arsenal hyllet Manchester City-manager Pep Guardiola midtbaneankeret Fernandinho, som gjorde arbeidsforholdene svært vanskelige for Martin Ødegaard.

– Han stengte rom og gjorde det ikke enkelt for Ødegaard. Det er en stor utfordring. Jeg kjenner ham veldig godt fra Real Sociedad, hvor han gjorde det veldig bra. Spillere fra Real Madrid er alltid gode, svarer Guardiola på VGs spørsmål.

Ødegaard slet med å skape noe i mellomrommet, som ble godt voktet av City-ankeret Fernandinho.

Brasilianeren ble hyllet av Guardiola, for jobben han gjorde med å sørge for at Martin Ødegaard og Bukayo Saka ikke fikk motta pasninger i fordelaktige situasjoner.

– For en kamp han spilte! Han er en utrolig person, kaptein og spiller, sier Guardiola, som tror 35 år gamle Fernandinho kan holde nivået i flere år.

– Vi hadde noen gode øyeblikk, men vi manglet kvalitet på den siste pasningen i dag, sier Arsenal-manager Mikel Arteta.

Ødegaard ble byttet ut etter 73 minutter:

De har ikke tapt på 25 kamper. Det er tre måneder siden forrige tap.

– Rekorden kommer til å brytes en dag, så vi tenker bare én kamp om gangen. Det er den eneste hemmeligheten, sier Pep Guardiola på pressekonferansen.

Seieren betyr at Manchester City opprettholder luken på ti poeng ned til neste lag på tabellen.

Både Kevin de Bruyne og Ilkay Gündogan var med fra start for Manchester City. Pep Guardiola valgte nok en gang å stille med sitt system uten noen klassiske spisser.

Allerede før to minutter var spilt vippet Riyad Mahrez inn et perfekt innlegg, hvorpå Raheem Sterling snek seg fri fra Rob Holding og headet gjestene i ledelsen.

– Det handler ikke om størrelse, det handler om timing, sier Sterling, som selv understreker at han er 171,5 centimeter høy.

SEIERSMASKINER: Ingenting ser ut til å kunne stoppe Manchester City. Foto: Julian Finney / Pool Getty

Manchester City hadde flere store muligheter til å doble ledelsen. Allerede før kvarteret var spilt hadde gjestene hatt fire avslutninger, men det ble med Sterlings tidlige scoring.

– Divisjonsforskjell, mente TV 2-ekspert Erik Thorstvedt midtveis.

– Vi var briljante de første tjue minuttene, etter det var de bedre oss, sier Guardiola på pressekonferansen.

FRUSTRERT: Martin Ødegaard var misfornøyd ved et par anledninger i 0–1-tapet mot Manchester City. Foto: Shaun Botterill / Pool Getty

Arsenal sakker på sin side akterut i kampen om kvalifisering til Europas kontinentale turneringer neste sesong.

The Gunners har kun vunnet fem av 13 hjemmekamper i Premier League denne sesongen.

Før kampen mente Pep Guardiola at Arsenal hadde en liten fordel av hans tidligere assistent, Mikel Arteta, som nå er manager i Arsenal, hadde en fordel av at han kjenner Manchester City så godt.

– Han vet det bedre enn noen at de har en fordel, sa Guardiola til Sky Sports.

– Jeg er fornøyd fordi vi jeg vet hvor dyktig Mikel Arteta er, sier Guardiola etter seieren.

Men på banen var det Manchester City som var det suverene laget og dro i land en komfortabel seier.