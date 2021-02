MYE JUBEL: Greuther Fürth kjemper om opprykk til Bundesliga. Her henger Håvard Nielsen på ryggen til målscorer Marco Meyerhofer etter en kamp i desember. Til venstre Julian Green og til høyre Paul Seguin. Foto: EPA

Håvard Nielsen lever som glutenallergiker og spiser vegansk – fikk «ny» fotballkropp

Han har under et halvår igjen av kontrakten med Greuther Fürth, men en retur til norsk fotball er uaktuelt for Håvard Nielsen (27). Tyskland-proffen gjør derimot alt han kan for å forlenge oppholdet i utlandet.

– Å være skadet er det kjedeligste i fotball. Derfor har jeg tatt ganske mange grep og bruker mye tid, energi og penger på det. Jeg jobber veldig godt for å holde meg «fit» for å kunne utvikle meg videre og spille på høyt nivå så lenge som mulig, sier 27-åringen til VG.

Håvard Nielsen har allerede vært med en god stund. Han var tidlig i gang som senior, har nesten ti år som utenlandsproff og markerte seg så tidlig som 17-åring i Vålerenga og Eliteserien; han var så god til å avslutte med både høyre og venstre at du aldri følte deg helt sikker på hvilken fot som var hans beste.

Så ble han solgt til springbrettklubben Red Bull Salzburg for rundt 25 millioner da han akkurat hadde blitt 19, Drillo løftet ham inn på A-landslaget samme år, og da scoret Håvard Nielsen i debuten og var den yngste målscoreren for Norge siden Kniksen.

Også Drillos etterfølger Per-Mathias Høgmo hadde sansen for Vålerenga-produktet fra Østensjø i Oslo. Rett nok i en tid hvor angrepsutvalget ikke er det samme som i dag, men fra mars 2014 til september 2015 var Håvard Nielsen involvert i 12 av 15 A-landskamper. Siden har det stort sett vært stille rundt spilleren som nå er i 2. Bundesliga og Spielvereinigung Greuther Fürth, tilhørende rett utenfor Nürnberg.

Du kan høre mer fra ham fremover. Nielsens femte klubb i Tyskland jakter opprykk til Bundesliga, er posisjonert som en av de fire beste i den uhyre jevne ligaen, og etter at Nielsen tok et oppgjør med seg selv, og en omfattende test av seg selv, fant han ut hvordan karrieren kunne holdes flytende.

– Jeg slet med lyskebrokk i Freiburg og måtte få begge lyskene operert, jeg hadde små muskelskader og før det mye småskader. Da tenkte jeg at dette her går ikke, jeg får noe nytt hele tiden. Enten måtte jeg drite i alt og tenke at fotball bare er for gøy, ellers så må jeg finne ut av problemene og bruke energi på å løse det, beretter Nielsen.

Det har han gjort i høyeste grad etter å ha funnet ut hva som var galt.

– Magen min, tarmen min, var helt ute å kjøre. Verdiene mine var for lave på omtrent alt; kalsium, magnesium, sink og jern. Det var en slags type sopp i tarmen, og har du en mage som ikke fungerer, bruker du veldig mye lengre tid på å hente deg inn etter kamp og trening, og du blir mye mer utsatt for skader. Så da kjørte jeg en større diett og holdt meg unna alle melkeprodukter, gluten og egg i seks-åtte uker, fortsetter han.

– Denne dietten har jeg fulgt i godt over to år. Etter dette har jeg ikke hatt noen muskelskader.

Håvard Nielsen Født: 15. juli 1993 Klubb: Greuther Fürth (siden 2019) Tidligere klubber: Vålerenga (2009–2012), Red Bull Salzburg (2012–2016), Eintracht Braunschweig (lån 2014–2015), Freiburg (2016–2017), Fortuna Düsseldorf (2017–2019), Duisburg (lån 2019) Antall kamper i Bundesliga: 20 (4 mål) Antall kamper i 2. Bundesliga: 127 (24 mål) A-landskamper for Norge: 14 (2 mål) Vis mer

– Er du glutenallergiker?

– Jeg har ikke cøliaki, men en slags oversensitivitet for gluten. Jeg har tatt samme test flere ganger for å få det bekreftet, og det slår ut på samme måte, forteller Nielsen og beskriver seg selv som «en ganske vrien spiller for klubben».

– Etter kamp har de egen, vegansk matrett til meg. Da slipper man egg og melk. Det er mye planlegging, men jeg er blitt flink og tar ofte med meg hjemmelaget brød og müsli. Jeg er ikke komplett veganer, men jeg er veldig bevisst på hva jeg spiser. Det er enkelt med tanke på det jeg skal unngå, og jeg er opptatt av kvaliteten når jeg skal spise kjøtt og fisk.

– Er det mulig å være toppidrettsutøver uten å spise kjøtt?

– Det er et veldig interessant spørsmål med nesten like mange interessante svar og meninger. Jeg tror det er mulig, men da må man være veldig bevisst på mengden mat man spiser, og supplere det man trenger for å få «nok» av alt. Jeg tror et balansert kosthold er det mest fornuftige. Synes de som er pro-kjøtt eller fullstendige veganere er veldige ensidige på sitt.

HOLDER SEG PÅ Matta: Utenom fotballtreningene bruker Håvard Nielsen mye tid på yogatreninger og kjøper seg privattimer. Foto: Privat

Ernæringen er ikke det eneste han har gjort noe med.

– Jeg har bygd et slags miniteam rundt meg. Det koster litt, men det er verdt det, beskriver Nielsen – som betaler selv for to mentale «sparringpartnere», en nordmann og en tysker, han går til en akupunktør og har funnet seg en privat yogalærer i Nürnberg for personlige timer. I tillegg utnytter han klubbens ressurser der det er mulig.

27-åringen fleiper med at han har en mage som ikke tåler noe, et hode som ikke er helt optimalt og en kropp som er veldig stiv.

– Jeg har manglet noe på å få det helt ut. Den dagen jeg legger opp, vil jeg kunne si at jeg i det minste har forsøkt alt i min makt for å nå så langt som overhodet mulig. Dette med mentalcoach tror jeg alle har godt av. Han jeg bruker er veldig «på», og i fotballen er det ofte sånn at man ikke snakker for høyt om mentalcoach. Men veldig mange idrettsfolk har en man utveksler tanker med, påpeker Håvard Nielsen.

Alle grepene utenfor banen kan gi belønning i Bundesliga-fotball neste sesong. Kontrakten med Greuther Fürth går ut, men det har vært dialog rundt det å forlenge, men divisjon, coronasituasjonen, klubbøkonomien og flere lagkamerater på utgående kontrakter gjør ting uvisst.

Det som er helt sikkert, er at Håvard Nielsen ikke surfer med på retrobølgen i Eliteserien. Profiler som Markus Henriksen, Per Ciljan Skjelbred, Magnus Wolff Eikrem, Björn Bergmann Sigurdarson og Vidar Örn Kjartansson har returnert til Norge de siste årene, men Nielsen flytter ikke hjem til Oslo Øst og Intility Arena nå.

– Det kan jeg si ganske klart. Jeg tenker ikke på å dra hjem. Jeg skal jobbe veldig godt og proft og gi gass her. Holde meg i utlandet, fastslår 27-åringen, som røper at Vålerenga har vært på ham tidligere.

– Jeg fikk en telefon for et par år siden, da Ronny Deila var trener, om jeg var interessert i et lån. Ellers har jeg ikke hørt noe fra dem, forsikrer Håvard Nielsen.