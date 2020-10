MED MILAN-TOPPENE: Fra venstre: Sportsdirektør Frederic Massara, teknisk direktør Paolo Maldini, Milan-spiller Jens Petter Hauge og administrerende direktør Ivan Gazidis. Foto: AC Milan

Jens Petter Hauge klar for Milan: – Et eventyr

Jens Petter Hauge (20) har skrevet under på en femårskontrakt med italienske Milan. Nordmannen har fått draktnummer 15 - og kan debutere i Serie A allerede på søndag.

Oppdatert nå nettopp

Hauge har vært i Milano siden tirsdag. Der har 20-åringen blant annet gjennomført flere tester og forhandlet om sin personlige kontrakt i samarbeid med agent Atta Aneke.

Nå er avtalen underskrevet, bekrefter klubbene. Det innebærer at Hauge forlater Bodø/Glimt og er klar for spill for Milan de neste fem årene.

– Det føles veldig bra, og ikke minst veldig riktig, forteller Hauge til Glimts hjemmeside.

«AC Milan er henrykt over å annonsere signeringen av Jens Petter Hauge fra Bodø/Glimt på en permanent avtale. Den norske angriperen har skrevet under på en kontrakt med «Rossoneri» til og med 30. juni 2025.» opplyser italienerne.

– Utrolig artig

Hauge forteller at han har fått et svært godt inntrykk av Milan og personene i klubben i løpet av sine to dager i Italia hittil. Nå ser bodøværingen frem til å spille med Zlatan Ibrahimovic (38) og resten av Milans stjernegalleri.

– AC Milan er en av de største klubbene i verden, med syv Champions League-titler. Det er en klubb som er bygget for å vinne, og som har lyst til å vinne titler. Det kan passe meg bra, sier Hauge, før han fortsetter:

– Det er klart jeg synes det er trist å dra fra Glimt. En klubb jeg har vært i i mange år. Det blir rart å reise fra laget nå i midten av sesongen, men både Glimt, jeg og AC Milan er veldig fornøyd med avtalen. Da blir det det beste nå.

Sportslig leder i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan, er veldig glad på Hauges vegne da VG prater med ham.

– Det er et eventyr. Det er utrolig artig for Jens Petter, men jeg tror hele byen er veldig, veldig stolte over ham. Det er tross alt en av verdens største og kuleste klubber. Det er helt ellevilt, sier Bjørkan til VG.

Tror han lykkes

Hauge har scoret 14 ganger og levert åtte målgivende pasninger på 18 kamper for Bodø/Glimt denne sesongen. I Europa League-oppgjøret mot nettopp Milan sist uke både assisterte og scoret han igjen.

På mandag ble 20-åringen belønnet med en plass i A-landslagstroppen til kampene mot Serbia (8. oktober), Romania (11. oktober) og Nord-Irland (14. oktober).

Milan-debuten kan komme på San Siro mot Spezia søndag klokken 18.00. Laget er i gang med en fornyelsesprosess som Bjørkan tror Hauge kan tilføre mye. Stefano Piolis menn har vunnet to av to kamper så langt denne Serie A-sesongen.

– Slik vi så Milan, passer han også godt inn der. Det er ikke bare det at det er en artig overgang, men jeg tror sjansen for at han lykkes der er bra, sier Bjørkan.

Publisert: 01.10.20 kl. 11:01 Oppdatert: 01.10.20 kl. 11:37