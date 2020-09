Munnhuggeri da Mourinhos menn slo Chelsea ut av ligacupen etter straffer

(Tottenham - Chelsea 1–1) Timo Werner (24) scoret sitt første mål for sin nye klubb, men så sørget Erik Lamela for at det ble straffespark-konkurranse. José Mourinho var småamper, men kunne juble for avansement til kvartfinalen.

Oppdatert nå nettopp

Portugiseren var ikke særlig fornøyd med at det gikk som det gikk. TV-bildene viste at han havnet i munnhuggeri med sin tidligere elev, Frank Lampard.

Mikrofonene fanget opp at Mourinho mente at hans gamle midtbanegeneral var for høylytt på sidelinjen etter å ha tatt ledelsen.

Før den spennende straffesparkkonkurransen viste TV-bildene imidlertid at de to tok hverandre i hendene og skværet opp.

Der var det Mason Mount sin straffebom som ble skjebnesvanger. Chelsea-spilleren var den eneste som bommet.

Werner-mål

Chelsea-manager Frank Lampard sendte for øvrig på et kruttsterkt lag i 8-delsfinalen mot byrivalen Tottenham.

Det sier kanskje noe om bredden til de lyseblå når de likevel gjorde ni endringer. Timo Werner og Mateo Kovacic var de eneste som startet ligakampen mot West Bromwich.

Den rutinerte backen César Azpilicueta var blant dem som var tilbake i startoppstillingen for Chelsea.

Etter 19 minutter fant han Timo Werner med en flott pasning, som tyskeren takket og bukket for.

På karakteristisk vis la han ballen til rette like utenfor 16-meteren, før han hamret til i det nærmeste hjørnet bak Spurs-kaptein Hugo Lloris.

JUBEL: Timo Werner knyttet nevene etter å ha scoret sitt første mål i Chelsea-drakten. Foto: Matt Dunham / PA Wire

Sen utligning

I motsatt ende fikk Chelseas nye burvokter Édouard Mendy sjansen fra start.

Han holdt buret rent i sin første omgang for de mørkeblå, men må samtidig takke midtstopper Kurt Zouma for hjelpen.

Unggutten Gedson Fernandes var nære på å runde ham og sette ballen i mål, men en heroisk inngripen av den franske midtstopperen sørget for å stoppe portugiseren.

Etter pause kom imidlertid scoringen for Tottenham. Syv minutter før slutt rev Erik Lamela seg fri og stanget inn utligningen som sørget for at det var uavgjort etter 90 minutter og dermed straffesparkkonkurranse.

Eric Dier, Erik Lamela, Pierre Højbjerg, Lucas Moura og Harry Kane scoret alle for Tottenham.

Det samme gjorde Tammy Abraham, César Azpilicueta, Jorginho og Emerson for Chelsea.

Men da Mason Mount bommet på den femte straffen, var Chelsea ute.

Saken oppdateres!

Publisert: 29.09.20 kl. 22:48 Oppdatert: 29.09.20 kl. 23:14