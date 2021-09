Kommentar

Hvorfor det (alltid) må snakkes litt om Martin Ødegaard ...

Av Knut Espen Svegaarden

INN ELLER UT? Martin Ødegaard, alltid et diskusjonstema.

LILLESTRØM (VG) Det var etter 64 minutter det skjedde, det som gjør at jeg godt forstår diskusjonen rundt Martin Ødegaard, rollen hans, om han viser nok til å skulle være en sentral spiller på det norske A-landslaget for herrer – eller ikke.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det dukket opp igjen torsdag, på pressetreffet, fordi Kjetil Rekdal og andre synsere hadde vært noe kritiske til Ødegaard mot Nederland.

Men etter 64 minutter mot Nederland så dukket altså situasjonen opp, den som gjorde Martin Ødegaard til den mest ettertraktede tenåringen i Europa, 15 år gammel, og som jeg mener gjør at vi fortsatt diskuterer Martin Ødegaard:

Det Martin Ødegaard gjorde da han fikk ballen fra Mohamed Elyounoussi, i stor fart, er noe av det vanskeligste i fotball: Sende fra seg ballen, i rett sekund, med riktig hastighet og vinkel - så medspilleren får den beste målsjansen.

Timing. Det viktigste i fotball.

Martin Ødegaard gjorde alt riktig. Han har teknikk til å løpe med ball i stor fart, samtidig som han ser medspilleren. Men spørsmålet blir alltid, når ting går så fort: Treffer han med det tidels sekundet han faktisk MÅ for at Erling Braut Haaland skal få den store sjansen sin?

Ødegaard traff, alt var perfekt. Bortsett fra at Haaland skjøt i stolpen. Og det er ikke Ødegaards ansvar.

Problemet er at mange føler at de ser dette fra Ødegaard for sjelden. Killerpasningen. Det blir for safe, for ofte. Han blir sammenlignet med den beste, unge utgaven av seg selv – alltid. Og det er livets lodd for en ung fotballspiller: Du skaper forventninger, for andre, ved å være god så tidlig. Så alt blir sammenlignet med det ikke var noen forventninger, alt var plusser i boken.

Martin Ødegaard spilte en A-lagskamp, treningskamp riktig nok, for Strømsgodset, da han var 13 år. Og var god. Han debuterte for Godset, på La Manga, da han var 15 år og en måned. Jeg var der, unge Ødegaard tok over kampen i de 25 minuttene han spilte – og snudde resultatet fra 1–1 til 4–1 for Godset.

Og han ble kjøpt av Real Madrid som 16-åring – nettopp fordi han har den egenskapen han viste etter 64 minutter mot Nederland på Ullevaal onsdag kveld.

Da hadde han allerede debutert på A-landslaget. Og nå er han kaptein for Norge.

Det forteller mye om en gutt som var på et svært høyt nivå, på et uvanlig tidlig tidspunkt.

Kravene og forventningene om at Martin Ødegaard skal være blant Norges beste spillere, den er naturlig nok der. Jeg skrev, den gangen han valgte Real Madrid, at han burde valgt Ajax. Og da han ble valgt til kaptein for Norge, så ville jeg heller valgt Sander Berge.

Ingen av delene skyldes, selvsagt, at jeg ikke har sansen for Ødegaard. Tvert imot. Jeg mente Ajax var det rette, fordi der ville han fått bedre tid og riktigere steg på veien mot toppen. Og jeg mente Ødegaard ville ha godt av å tenke på seg selv og være den beste utgaven av seg selv på banen, enn å ta det ansvaret det faktisk er å være kaptein for Norge.

Landslagssjef Ståle Solbakken har rett i at Ødegaard gjorde en god, defensiv jobb før pause mot Nederland. Det var pasningene hans den første halvdelen av 2. omgang som var skuffelsen, de enkle pasningene som gikk galt, han så ut som han var nervøs.

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er Norges største profiler.

Kjetil Rekdal – og andre – har rett i at Ødegaard ikke har hatt mange gode landskamper under Solbakken. Og selv om han er kaptein: Han kan byttes ut, og han kan vrakes, hvis det føles som det beste for A-landslaget, fra Solbakkens side.

Selvsagt. Ingen er fredet på et A-landslag.

Men så, mot slutten av kampen, viste Ødegaard sin storhet. Og det er den Martin Ødegaard Ståle Solbakken krever å få se oftere. Men så lenge landslagssjefen vet at Ødegaard er viktig for landslaget, så velger jeg å stole på det.

Diskusjonen rundt Martin Ødegaard vil uansett fortsette.

Det gjør det alltid med spillertyper som han.