EN DEL AV PROBLEMET ELLER EN DEL AV LØSNINGEN? Cristiano Ronaldo har fått både hyllest og kritikk denne sesongen.

United-sjefen innrømmer misnøye blant spillerne

Ole Gunnar Solskjær-arvtager Ralf Rangnick (63) forteller at profiler vil forlate klubben til sommeren. Tidligere storspillere som Gary Neville (46) og Paul Ince (54) mener noe er fundamentalt galt.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har en stor tropp. Vi har 12–14 spillere som ikke spiller eller er med i troppen. At de spillerne ikke er fornøyde med situasjonen, det er åpenbart, sier Rangnick på fredagens pressekonferanse.

Han erkjente også at det er spillere på utgående kontrakter som nok ønsker å forlate klubben til sommeren. Paul Pogba (28) er blant profilene som er tilknyttet klubben i bare noen måneder til.

Den siste tiden har det også vært flere rapporter i engelske medier om interne stridigheter og ulike grupperinger i spillergruppen. Solskjær fikk sparken som Manchester United-manager 21. november. Siden den gang har laget spilt ni kamper. Fem av dem er vunnet. Tyske Rangnick har ledet rødtrøyene de seks siste matchene. Resultatet er tre seirer, to uavgjorte oppgjør og et tap.

Forrige helg gikk Manchester United av banen med 0–1 hjemme for Wolverhampton. I Premier League er laget på 7. plass og har 22 poeng opp til ledende byrival City. Tidligere United-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville mener spillegruppen er preget av disharmoni.

– Noe er ikke riktig. Jeg vet ikke hva det er, men det er definitivt noe som foregår. De er på hverandre og det er ingen som hjelper hverandre. Lagånden er veldig viktig, og jeg tror ikke de står sammen sånn som det er nå, uttalte Neville nylig.

Paul Ince spilte over 200 kamper for United fra 1989 til 1995. Mannen som selv ga seg klengenavnet «The Guv’nor» og krevde enorm respekt fra omgivelsene, mener noe er fundamentalt galt i klubben.

– Jeg vet ikke om denne jobben har en forbannelse over seg. Det er den største jobben i verden i den største klubben på kloden, men det er som om den er forgiftet, sier Ince, ifølge Sky Sports.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt (59) har blant annet 97 A-landskamper for Norge og åtte Premier League-sesonger for Tottenham på CV-en. Han mener den midlertidige ansettelsen av Rangnick som en løsning ut sesongen bidrar til problemene.

– Det er ingen tvil om at Rangnick er en utrolig fotballkompetent person, men slik ansettelsen er nå, er det en rar sak. United har en trener som skal være ut sesongen for så å gå over i en konsulentrolle. Samtidig er dette en prøveperiode for Rangnick hvor han kan bli en permanent løsning også. Hva gjør det med arbeidet med å få en permanent trener på plass til sommeren? Alt henger litt i limbo, sier Thorstvedt til VG.

– Ingen vet hvilken retning klubben skal ta. Når skal de få en permanent manager på plass og hvem skal det bli? United er en klubb i en mellomfase. Og hvis Rangnick skal være der til sommeren, er det han som må tilpasse seg spillermateriellet, ikke motsatt.

– Hvordan skal United finne en vei ut av problemene?

– Denne våren har mange spørsmålstegn, men med en bra ansettelse til sommeren kan de komme kjapt på fote igjen. Det er mange ting som er veldig bra med Manchester United, men de må klare 4.-plassen. Hvis ikke er det en uheldig situasjon, om ikke krise, sier Thorstvedt.

KRITISK: Gary Neville liker ikke det han ser av gamleklubben.

Paul Ince har på sin side ingen tro på at Rangnick er mannen som skal lede United til suksess. Han ser ingen fremgang etter at Solskjær forlot jobben og 63-åringen tok over.

– Hvis jeg skal være helt ærlig, sier jeg nei.

– Det minner meg om da Ole tok over Manchester United og de hadde et enkelt kampprogram med Cardiff og slike lag. Jeg tror vi alle ble blendet av at de fikk fremgang. Jeg får den samme følelsen nå, mener Ince.

KRITISK: Paul Ince er ikke imponert av United.

Etter 0–1-tapet for Wolverhampton ga Rangnick en ærlig vurdering av lagets prestasjon. Han så ingenting positivt.

– Prestasjonen var like skuffende som resultatet. Vi spilte ikke bra i det hele tatt. Vi er veldig skuffet, sa Rangnick.

Uniteds tyske manager mente laget slet både teknisk, taktisk, individuelt og kollektivt. Og det var vanskelig å være uenig med ham.

Marseilles Boubacar Kamara og Wolverhamptons Ruben Neves er nevnt som mulige nyervervelser i januar, men det virker som problemene til United handler om mer enn spillermateriell.

I SØKELYSET: Det stilles allerede spørsmål om Ralf Rangnick er rett mann for Manchester United, etter bare seks kamper som manager.

Den tidligere engelske landslagsspilleren Trevor Sinclair (48), som selv figurerte for blant andre Manchester City, mener signeringen av Cristiano Ronaldo (36) er et av lagets store problemer. På radioprogrammet Talksport hevdet han nylig at andre spillere lider av Ronaldos krevende tilstedeværelse.

– Hold munnen din lukket, for noen ganger er det den beste tingen å gjøre, er Sinclairs oppfordring.

Ronaldo har svart på kritikk flere ganger tidligere i karrieren, og gjorde det igjen i oktober.

– Min rolle i klubben er å hjelpe laget til å vinne og score mål.

– Når folk ikke vil se det, er det fordi de ikke liker meg, men for å være ærlig, er jeg 36 år og jeg har vunnet alt. Kommer jeg til å være bekymret over folk som snakker negativt om meg? Jeg sover godt om natten. Jeg går til sengs med god samvittighet. Fortsett med det, for jeg vil fortsatt lukke munner og vinne ting.