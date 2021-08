NØKKELSESONG: Ole Gunnar Solskjær går en svært viktig sesong i møte. Foto: Phil Noble / PA Wire

Solskjærs viktigste sesong: − Dette er den store testen

Ekspertene mener tiden er inne for at Manchester United for alvor kjemper om ligagullet. Og med spillere som Jadon Sancho og Raphaël Varane på plass, ser de ingen grunn til at de ikke skal gjøre nettopp det.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er den store testen. Den store sesongen for Solskjær. Han har fått støtte, signeringer og tid, så nå må en ordentlig «fight» om ligagullet på plass. Og jeg tror de kan være med å slåss.

Det sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker bare noen dager før den nye Premier League-sesongen sparkes i gang.

Og i dagene før premieren, tenker man fort at dette kan bli en ellevill sesong, spesielt om man ser på de fire lagene Alsaker mener ligagullet står mellom:

Regjerende mester Manchester City har gjort Jack Grealish til et rekordkjøp, og jakter Harry Kane. Champions League-vinner Chelsea er i ferd med å sikre seg Romelu Lukaku, Liverpool får Virgil van Dijk tilbake og Manchester United har hentet inn Raphaël Varane og Jadon Sancho.

– Det er to spillere med en imponerende CV. Og så er det gjennomtenkt. Det virker som Solskjær holder den røde tråden gående ved å forynge og forbedre laget, og sånn sett legger grunnlaget for å kjempe om tittelen.

FORSTERKNING: Raphaël Varane. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Og det er Solskjær helt avhengig av, mener Alsaker.

– Nå må de være nærme Manchester City. Ellers er det vanskelig å vise til fremgang. Og lista ligger nok der at man må over 90 poeng. Det er ikke mange poeng å legge igjen, sier TV 2-kommentatoren.

– Knivene slipes umiddelbart

Manchester United ble nummer to i Premier League forrige sesong, men var samtidig langt bak byrivalen som vant ligaen med tolv poengs margin. I desember har Solskjær vært Manchester United-manager i tre år, men han venter fortsatt på sin første tittel.

I juni var de nærme, men sesongen kulminerte i finaletap for Villarreal i Europa League.

Lørdag klokken 13.30 sesongåpner Manchester United hjemme på Old Trafford mot Leeds United, en klassiker i engelsk fotball. Sesongoppkjøringen ble avsluttet med imponerende 4–0 hjemme mot Everton.

Eivind Brennehovdt Holth, journalist i united.no, triller terningkast fem på overgangsvinduet til Manchester United så langt, men understreker at det øker presset på Solskjær.

– Knivene slipes umiddelbart. Du har ikke råd til en mellomsesong med det laget, sier han.

Han er også enig med Alsaker i at målet for sesongen må først og fremst for alvor være med i kampen om ligagullet. Trofeer stresser han ikke like mye med.

– FA-cupen reddet ikke Louis van Gaal og Europa League reddet heller ikke José Mourinho, påpeker han.

– Jeg tror ledelsen er fornøyde med en manager som har en sånn progresjon og lager så lite bråk at de vil ha tålmodighet med Solskjær. Og så har det vært en formildende omstendighet for Solskjær at han har hatt spillere fra fire forskjellige managere, men nå kan han han snart stille med elleve mann han har hentet selv.

– Det er ikke så mange unnskyldninger i det United-laget nå.