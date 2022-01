OVERRASKET: Sebastian Kehl (til høyre) sammen med Erling Braut Haaland før Champions League-oppgjøret mot Sevilla i november.

Dortmund-sjef overrasket over Haaland-uttalelser: − Vi setter ham ikke under press

Borussia Dortmunds lagsjef Sebastian Kehl (41) forstår ikke Erling Braut Haalands uttalelser om at klubben legger press på den norske superspissen.

Det store spørsmålet er hva Haaland velger å gjøre neste sesong. Han har kontrakt med Borussia Dortmund til 2024, men skal ha en klausul i kontrakten som gjør at han kan forlate klubben for rundt 750 millioner kroner til sommeren. Markedsverdien er langt høyere, fotballdatabasen Transfermarkt mener han er verdt rundt det dobbelte.

– Det siste halvåret har jeg valgt å ikke si noen ting av respekt for Dortmund. Jeg har latt alle andre i verden snakke, og jeg merker at klubben prøver å presse meg til å avgjøre ting, så det betyr at jeg må gjøre det, sa Haaland etter fredagens storseier over Freiburg.

Disse uttalelsene reagerer Sebastian Kehl på. Han er spilleransvarlig i Dortmund, og til sommeren overtar han som sportsdirektør i den tyske storklubben.

– Det er ikke noe ultimatum, og det er ingen tidsfrist. Vi setter ham ikke under press for å ta en avgjørelse i løpet av de neste ukene, sier Kehl til det tyske TV-programmet Doppelpass, ifølge Kicker, og legger til at han ble litt overrasket over uttalelsene til Haaland.

– I løpet av de neste dagene skal jeg snakke med ham om hva han tenker på akkurat nå, og hvorfor han – etter en 5–1-seier – bestemmer seg for å fokusere på dette temaet og snakke så mye om press. Vi presser han ikke i den retningen i det hele tatt, sier Kehl.

KLUBBLEGENDE: Sebastian Kehl kunne løfte Bundesliga-trofeet som Dortmund-kaptein etter 2011/12-sesongen. Det var også sist noen andre enn Bayern München vant den tyske ligaen.

Kehl er en legende i Borussia Dortmund, og spilte 362 kamper for klubben mellom 2002 og 2015. I den perioden var han med å vinne Bundesliga-tittelen tre ganger: 2000/01-, 2010/11- og 2011/12-sesongen – de to siste som kaptein.

Neste sesong ønsker han fremdeles å jobbe tett på Haaland.

– Vi håper på flere muligheter til å beholde Erling utover sommeren, sier han.

Borussia Dortmund-sjef Hans-Joachim Watzke kommentert Haalands uttalelser overfor lokalavisen Ruhr Nachrichten allerede fredag kveld:

– Haaland er en spontan type, en ung gutt. Han får lov til det. Det er ingen problemer med Erling. Men han må også forstå vår situasjon. Vi kan ikke vente til slutten av mai, sa Watzke.