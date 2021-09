Dette betyr et kommersielt samarbeid.

PÅ ETTERSKUDD: Ciaran Clark og Newcastle har havnet på etterskudd i ligastarten. Her har midtstopperen trøbbel mot Cristiano Ronaldo sist helg.

Shearer om Newcastle: − En hul og tom fotballklubb

De ble rundspilt av Manchester United og har ikke vunnet én kamp denne sesongen. Nå møter Newcastle tøff kritikk fra sin egen legende, Alan Shearer.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg hater det klubben min er blitt. Det har vart lenge nå. Det er en hul og tom fotballklubb, sier Alan Shearer til BBCs Match of the Day ifølge Daily Mail.

Han scoret rundt årtusenskiftet 148 Premier League-mål for Newcastle. Shearer var verdens dyreste fotballspiller da han ble kjøpt fra Blackburn for 15 millioner pund i 1996. Han spilte Champions League for Newcastle i 2003. Siden har institusjonen fra Nord-England ikke vært å se på et ypperste nivået i Europa.

– Det er ikke noe håp eller ambisjoner og jeg er, for å være ærlig, veldig lei av det. Det er «copy-paste» fra sesong til sesong, sier Shearer.

Foran matchen mot Leeds fredag kveld ligger Newcastle nest sist i Premier League etter ett poeng på fire kamper. Heller ikke ligacupkampen mot Burnley ga seier. Newcastle tapte etter straffekonk.

– De gir spillere nye kontrakter fordi de ikke får solgt dem. Dermed har de en unnskyldning for ikke å nye spillere, sier Alan Shearer.

BBC-EKSPERT: Alan Shearer er nå ekspert for BBC. I 2009 var han selv midlertidig Newcastle-manager.

Tidenes toppscorer i Premier League (260 mål) mener Newcastle har kjørt seg fast i et spor. Klubben eies fortsatt av Mike Ashley. Han har siden 2008 jobbet for å selge seg ut. Senest i fjor grunnstøtte et salg til et saudiarabisk fond.

– Det er billigere å beholde de spillerne de allerede har. Supporterne fortjener noe bedre enn dette. Hver ny manager kommer i disse problemene, mener Shearer.

Steve Bruce har hatt ansvaret siden 2019. Det har gitt en 12., en 13. plass og mye kritikk.

– Alan har rett til å si sin mening. Det er det han får betalt for, det er jobben hans nå, sier manageren ifølge Chronicle.

– Det er mange mennesker og en kjerne av spillere som har vært her lenge. Denne klubben betyr noe for dem, mener Bruce foran møtet med Leeds på St. James’ Park.

– De vil at klubben skal gjøre det bra, men uheldigvis gjør vi dette ikke godt nok nå.

