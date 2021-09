Dette betyr et kommersielt samarbeid.

KONTRAKT TIL 2024: Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Legenden frykter for Liverpools fremtid

Liverpool-legenden Jamie Carragher uttrykker sin bekymring for hva som vil skje med klubben den dagen Jürgen Klopp er borte.

De røde har vunnet Champions League, Premier League og klubb-VM de siste årene, til tross for at de har et budsjett som er langt mindre enn rivalene Manchester City, Manchester United og Chelsea.

Fotballobservatoriet CIES la nylig fram tall som støtter Carraghers påstand. Rapporten viste at mens Manchester City har brukt 10,6 milliarder kroner på å kjøpe sin spillerstall, ligger Liverpool på «bare» 6,8 milliarder. Både Manchester United og Chelsea ligger langt foran Liverpool.

Sommeren 2020 gjorde Liverpool tre nye signeringer – etter å ha sikret seg sin første ligatittel på 30 år. Det var Kostas Tsimikas, Thiago og Diogo Jota.

Denne sommeren mistet Liverpool Gini Wijnaldum. Inn av dørene på Anfield kom Ibrahima Konate fra RB Leipzig.

– Hvor lenge kan de fortsette å lure systemet og være med i kampen om Premier League og Champions League? spør Carragher i sin spalte i Telegraph. Han jobber nå som ekspert i flere medier.

– Nok et overgangsvindu er over, og Liverpool har brukt 14. mest i landet. For ett år siden var de nummer ti på den listen etter å ha brukt mindre på nye spillere enn Sheffield United og Newcastle.

Han «frykter hva som vil skje den dagen manager Jürgen Klopp blir borte» heter det i spalten.

– Med tanke på at sportsdirektør Michael Edwards utsetter forlengelsen av sin kontrakt lenger enn ut denne sesongen og at Klopp neppe blir lenger enn til 2024, er det mange supportere som undrer på om Liverpools suksess kommer på tross av sin businessmodell – snarere enn på grunn av den.

– Jeg tror at Klopp er den enkeltperson som har hatt største innflytelse på Liverpools suksess siden 2015.

Jürgen Klopp har selv antydet at det er slutt i 2024, og at han drømmer om å ta et friår etter det.

Jamie Carragher skriver om Liverpools omstridte eiere Fenway Sports Group (FSG):

– Vi må selvfølgelig understreke at det var FSG som headhuntet og rekrutterte Klopp og Edwards. Det var de som sanksjonerte rekordsigneringene til van Dijk og Alisson, og revolusjonerte speider-systemet som førte til gode kjøp som Salah, Mané, Fabinho og Robertson, og avsluttet 30 års venting på tittelen.

Jamie Carragher fastslår at FSG har klart å gjenoppbygge Liverpools struktur, men at det nå er nøkkelpersonell som kan bli borte, og at de nå går over i en ny nøkkelfase.

