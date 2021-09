Dette betyr et kommersielt samarbeid.

SUPERSPISS: Erling Braut Haaland feirer scoring mot Hoffenheim i Bundesliga.

Dortmund-sjefen om Haaland: − Fortsatt mer potensial

Etter den enorme fjorårssesongen i Champions League mener Dortmund-sjef Marco Rose at Erling Braut Haaland (21) kan prestere enda bedre.

– Han er en utmerket spiller og det er fortsatt mer potensial, sier den ferske Dortmund-sjefen Marco Rose om Erling Braut Haaland på en pressekonferanse tirsdag.

Onsdag spiller Borussia Dortmund sin første kamp i Champions League-gruppespillet når de møter Besiktas på bortebane i Istanbul.

Haaland hadde en eventyrlig sesong i turneringen i 2020/2021 og kronet det med å bli kåret til Champions Leagues beste angrepsspiller. Den norske 21-åringen ble toppscorer med ti mål.

Dortmund røk ut i kvartfinalen etter to tap for Manchester City.

– Han er også en ung spiller som fortsatt kan få erfaring på et absolutt toppnivå, sier Rose om Haaland.

På spørsmål fra TV 2 utdyper Rose nøyaktig hva nordmannen kan bli bedre på.

– Headinger. Å være aktiv gjennom hele kampen. Det er mange små ting han må forbedre, men han er på god vei, sier Dortmund-sjefen.

I tillegg til Besiktas er Dortmund i gruppe med Sporting Clube de Portugal og Ajax.

Med andre ord er tyskerne favoritter til å vinne gruppen – og favoritter mot Besiktas onsdag. Det sier kaptein Marco Reus at han ikke bryr seg om.

– De er alle motstandere i Champions League. Målet vårt er å være det første laget til å overleve gruppen. Vi starter i morgen med den første kampen, og så fortsetter vi å jobbe, sier han på pressekonferansen før kampen.

